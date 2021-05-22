В Казахстане цены на вторичное жилье могут снизиться сразу на 30%

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - На вторичном рынке казахстанского жилья грядут большие перемены. Цены на квартиры могут обвалиться сразу на 30%. С таким заявлением выступили риелторы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прогнозы связаны с завершением финансирования льготных ипотечных программ. В частности, речь идет о "Баспана Хит". Что касается 7-20-25, здесь вопрос по срокам остается открытым. Утвержденный лимит не исчерпан даже наполовину, сообщает телеканал КТК

Ситуацию на рынке казахстанского жилья эксперты считают благополучной. Но какой она будет после приостановления финансирования льготных ипотек, пока можно только предполагать. Риелторы говорят, что грядут большие перемены. По прогнозам, цены на вторичное жилье могут снизиться сразу на 30%.

Собственники решили, что появились денежные средства у людей. В связи с тем что запустилась пенсионная реформа. Если же брать от последней цены, она придет к той цене, которая была в конце года, то есть снижение будет 20-30%. В зависимости от класса постройки. Цены придут на круги своя. Почему? Потому что завышение цен было искусственное", - говорит генеральный директор риелторской группы Айнур Кудайбергенова.

Что касается рынка первичного жилья, то здесь особого скачка цен не ждут. Спрос на программу 7-20-25 не считают высоким. Утвержденный лимит по объему ипотечного кредитования – 1 триллион тенге. Из этой суммы пока реализовано только 325 миллиардов. Поэтому сроки, когда казахстанцы уже не смогут воспользоваться данной льготной программой, пока неизвестны. А вот с продуктом "Баспана Хит" все предельно ясно. К слову, вторичное жилье уже приобрели 27 тысяч семей.

Есть второй продукт – "Баспана Хит", у нас индикатив – 600 миллиардов. На сегодняшний день мы уже достигли 493 миллиардов. Соответственно, мы идем к тому, чтобы по мере освоения этого лимита мы будем, скорее всего, полноценно заворачивать, скажем так, эту программу. По прогнозам и ожиданиям банков, полное освоение этих объемов будет к концу текущего года", - сказал зампредседателя АО "Казахстанский фонд устойчивости" Рустем Кыдыков.

Операторы говорят, отсутствие финансирования популярных жилищных программ приведет к конкуренции между банками. И потребителям это будет даже выгодно.

Очевидный плюс - это как раз-таки развитие здоровой конкуренции. Когда есть большая конкуренция, соответственно, в конечном итоге выигрывает потребитель. Где-то там ставки могут упасть, где-то, может быть, не знаю, сроки будут удлиняться, что привлекательно в ежемесячном платеже для клиента", - отметил Рустем Кыдыков.

В казахстанских банках подтверждают: они уже разрабатывают собственные программы ипотечного кредитования. Дело в том, что на первичное жилье по 7-20-25, которая пока все-таки не уходит с рынка, спрос невысокий.

7-20-25 - программа, она ограничена сроками, размерами взносов объектами. Только первичный объект, там предложение небольшое, а примерно 15%, не больше – 7-20-25 и 85% – "Баспана Хит". Уже готовимся сейчас. Разрабатываем собственные программы ипотечного кредитования. Будет как минимум две программы – программа собственная для вторичного жилья и вторая программа будет партнерская программа с застройщиками", - рассказал представитель банка Магомед Гулаев.

Подобные программы заработают, возможно, уже в следующем году. Сейчас банки ведут переговоры с застройщиками. Но вопрос, смогут ли они при этом сохранить льготные ставки, остается открытым.





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