В Казахстане цены предприятий-производителей промпродукции в марте повысились на 6,2%

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Казахстане цены предприятий-производителей промышленной продукции в марте по сравнению с февралем повысились на 6,2%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В горнодобывающей отрасли за прошедший месяц отмечено увеличение цен на нефть на 12,4%, металлические руды - на 3,1%, уголь - на 0,3%, их уменьшение - на газ природный на 0,5%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В обрабатывающей цены стали выше на медь на 5,8%, ферросплавы - на 5%, прокат черных металлов - на 4,9%, алюминий - на 3,7%, свинец - на 3,1%, на благородные металлы - ниже на 3,4%, цинк - на 2,4%. Из нефтепродуктов мазут подорожал на 7,2%, бензин - на 6,3%, пропан и бутан сжиженные - на 0,8%, топливо дизельное - на 0,5%.

Из продуктов питания у производителей цены повысились на масло растительное на 7,9%, макаронные изделия - на 3,1%, чай - на 2%, сахар - на 1,7%, муку пшеничную и хлеб - по 0,9%, мясо птицы и крупы - по 0,8%, мясо скота - на 0,5%, на молочные продукты - снизились на 0,4%, муку ржаную - на 0,3%.





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