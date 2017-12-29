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В Казахстане уголь подорожал почти на 28%29.12.2017
  • Фото: oilnews.kz
Экономика  12:48

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане на конец ноября 2017 года цена на уголь за год выросла сразу на 27,6% (2,6 тыс. тенге), до 12,0 тыс. тг за тонну, передает Kazakhstan Today.

По информации Ranking.kz, после прошлогоднего падения на 0,5% (52 тенге), до 9,5 тыс. тенге за тонну, в текущем году, на конец ноября 2017 года цена на уголь за год выросла сразу на 27,6% (2,6 тыс. тенге), до 12,0 тыс. тенге за тонну.


При этом объемы добычи каменного угля в текущем году впервые показали рост за последние 5 лет.

За январь - ноябрь 2017 года добыча каменного угля составила 95,9 млн тонн, что на 5,2% (4,8 млн тонн) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подорожание угля в этом году затронуло все города РК.

Самая низкая стоимость 1 тонны угля в Павлодаре - 7890 тенге, рост за год на 27,6% (1705 тенге).

Следом идет город Семей - 7937 тенге за тонну угля, рост за год на 10,1% (726 тенге).

Замыкает топ-3 по самой низкой стоимости угля Усть-Каменогорск - 8512 тенге за тонну, что на 9,8% (762 тенге) больше, чем в прошлом году.

Самые высокие цены за тонну угля в Уральске - 17 000 тенге, следом идут Шымкент и Жезказган - по 14 500 тенге, соответственно.
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