Астана. 25 января. Kazakhstan Today - В Казахстане уровень безработицы составил 4,8%, передает Kazakhstan Today.

"Численность безработных по оценке в январе 2019 года составила 442,5 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец января 2019 года составила 111 тыс. человек, или 1,2% к рабочей силе", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По данным статведомства, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в январе 2019 года составила 166 111 тенге.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в декабре 2018 года составили 97 221 тенге, что на 8,6% выше, чем в декабре 2017 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 3,2%.

Численность населения Казахстана на 1 января 2019 года составила 18 395,7 тыс. человек, в том числе городского - 10 638,7тыс. человек (57,8%), сельского - 7757,0 тыс. человек (42,2%). По сравнению с 1 января 2018 года численность населения увеличилась на 238,6 тыс. человек или 1,3%.

За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в городах республиканского значения: Шымкент (59 906 человек), Алматы (52 843 человека) и Астана (45 887 человек).

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