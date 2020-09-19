Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане уровень безработицы составил 5%, передает Kazakhstan Today.

Численность безработных, определяемая по методологии МОТ, за II квартал 2020 года составила 454 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец августа 2020 года составила 219,2 тыс. человек, или 2,4% к рабочей силе", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в июле 2020 года составили 111 867 тенге (предварительные данные), что на 6,1% выше, чем в июле 2019 года, реальные денежные доходы за указанный период снизились на 0,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в августе 2020 года составила 211 226 тенге.

Численность населения страны на 1 августа 2020 года составила 18 млн 767,5 тыс. человек, в том числе городского - 11 049 тыс. (58,9%), сельского - 7 718,5 тыс. (41,1%) человек. По сравнению с 1 августа 2019 года численность населения увеличилась на 238,6 тыс. человек, или 1,3%.

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