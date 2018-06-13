Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Уровень безработицы в мае составил 4,9% к рабочей силе, передает Kazakhstan Today.
"Численность безработных по оценке в мае 2018 года составила 437 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец мая 2018 года составила 153,4 тыс. человек или 1,7% к рабочей силе", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в апреле 2018 года составили 84 597 тенге, что на 5,4% выше, чем в апреле 2017 года, реальные денежные доходы за указанный период снизились на 1%.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в мае 2018 года составила 154 583 тенге.
Просмотров: 1788
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter