Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Уровень безработицы в мае составил 4,9% к рабочей силе, передает Kazakhstan Today.

"Численность безработных по оценке в мае 2018 года составила 437 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец мая 2018 года составила 153,4 тыс. человек или 1,7% к рабочей силе", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в апреле 2018 года составили 84 597 тенге, что на 5,4% выше, чем в апреле 2017 года, реальные денежные доходы за указанный период снизились на 1%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в мае 2018 года составила 154 583 тенге.

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