В Казахстане установили лимиты затрат для строительства

Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - В РК в целях исключения завышения стоимости объектов строительства с участием инвестиций государственного и квазигосударственного сектора установлены предельные лимиты затрат на строительство, передает Kazakhstan Today.

Предложение о лимитах было озвучено первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбеком Ускенбаевым в рамках селекторного совещания по вопросам оптимизации расходов при строительстве объектов за счет средств из государственного бюджета. Совещание прошло под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщили в пресс-службе МИИР.

Для автоматизации определения лимита затрат на портале Госэкспертизы (epsd.kz) разработан онлайн-калькулятор, который позволяет рассчитать предельную стоимость строительства объекта. На основе банка данных проектно-сметной документации будут сформированы укрупненные сметные нормативы (УСН), значения которых будут предельной стоимостью реализации проекта.

Для определения стоимости импортных материалов и технологического оборудования планируется использовать данные зарубежных баз в первоисточнике, уточнили в пресс-службе.

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