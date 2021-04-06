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НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Казахстане установили минимальную розничную цену на водку и крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Правительство Республики Казахстан приняло постановление "Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия", согласно которому установлена минимальная розничная цена на водку и крепкие ликероводочные изделия в размере 1980 тенге за литр.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

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