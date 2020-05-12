В Казахстане установлены новые сроки учетной регистрации ломбардов

Алматы. 11 мая. Kazakhstan Today - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняло решение о переносе сроков подачи документов для прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, передает Kazakhstan Today.

В связи с введением 16 марта 2020 года чрезвычайного положения и запретом на осуществление деятельности в период карантина, Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка принято решение о переносе сроков подачи документов для прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, до 1 июня 2020 года в городах республиканского значения и областных центрах и до 15 июня 2020 года для других населенных пунктах", - сообщили в пресс-службе Агентства.

Ранее Агентством был установлен срок подачи документов для прохождения учетной регистрации -не позднее 1 мая 2020 года для крупных городов и не позднее 1 июня 2020 года для регионов.

Отмечается, что в соответствии с законом РК от 4 июля 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения" с 1 января 2020 года введено регулирование деятельности всех субъектов кредитования, предоставляющих займы гражданам. До 1 июля 2020 года все указанные субъекты, в том числе ломбарды, кредитные товарищества и компании онлайн-кредитования, должны пройти учетную регистрацию в Агентстве в качестве организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.





Кроме того, Агентство установило новый график повышения требований к уставному и собственному капиталу действующих ломбардов.





Так, для ломбардов, зарегистрированных в качестве юрлиц до 1 января 2020 года, осуществляющих деятельность в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте или областных центрах, минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют 10 млн тенге, в иных регионах - 5 млн тенге.





Для ломбардов, зарегистрированных в качестве юрлиц после 1 января 2020 года, осуществляющих деятельность в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте или областных центрах, минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют 70 млн тенге, в иных регионах – 30 млн тенге.





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