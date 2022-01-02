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В Казахстане утверждена форма ежегодной декларации о доходах и имуществе

01.01.2022, 13:56 54621
В Казахстане утверждена форма ежегодной декларации о доходах и имуществе
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 1 января начинает действовать приказ, утверждающий форму ежегодной декларации для лиц, вошедших в систему всеобщего декларирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Гражданам, представившим декларации на первом этапе всеобщего декларирования, с 2022 года необходимо ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00", - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

 
Первый этап всеобщего декларирования завершился 15 сентября 2021 года. Декларацию об активах и обязательствах представили госслужащие и лица, приравненные к ним (руководители квазигосударственных компаний, руководители госучреждений, депутаты парламента и маслихатов, акимы всех уровней и др.), крупные держатели ценных бумаг, крупные участники банков, крупные участники страховых организаций, а также супруги перечисленных лиц.
 

Физическим лицам, представившим декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) в 2021 году, в последующем с 2022 года необходимо ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00), где физические лица будут отражать более подробную информацию о полученных доходах за календарный год, в том числе за пределами республики Казахстан, о налоговых вычетах, о приобретении, и (или) отчуждении, и (или) получении безвозмездно имущества, о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан и другие сведения", - сообщили в КГД.

 
Статьей 633 Налогового кодекса установлено, что декларация о доходах и имуществе представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего к году представления декларации об активах и обязательствах. Представить декларацию о доходах на бумажном носителе следует не позднее 15 июля года, следующего за отчетным календарным годом. В электронном виде - не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом.
 

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Производители сжиженного газа перешли на реализацию нефтепродукта через электронные торги

02.01.2022, 17:21 4701
Производители сжиженного газа перешли на реализацию нефтепродукта через электронные торги
Фото: Erik Mclean: Pexels
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2019 году, согласно закону РК "О газе и газоснабжении" начался переход на торги сжиженным нефтяным газом (он же СНГ) через электронные торговые площадки. Поэтапно в течение трех лет (2019-2021 гг.) объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. И с 1 января 2022 года осуществлен 100%-ый переход торгов СНГ через товарные биржи (за исключением реализации СНГ для промышленных потребителей, использующих СНГ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки), сообщили в профильном министерстве.
 
Реализация СНГ посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы СНГ напрямую у производителей.
 
Как известно, потребление сжиженного нефтяного газа в Казахстане ежегодно растет. При этом объемы производства СНГ не увеличивались, оставаясь на уровне прошлых лет. 
 
Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на СНГ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. 
 
Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.
 
До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости.
 
На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки).
 
В период с 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке (ЭТП) проведено пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ.
 
Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр.
 
При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге /литр.
 
В целом, торговые сессии январь месяца прошли в штатном режиме, рыночный механизм отрегулировал потребности регионов необходимыми объемами СНГ, которые на данный момент находятся в процессе отправки по регионам.

 

Размеры взносов на обязательное медстрахование выросли в Казахстане

01.01.2022, 19:13 62651
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - С 1 января в связи с повышением минимальной заработной платы и месячного расчетного показателя изменились размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Работодатель будет платить за работника 3% от уровня его заработной платы, но не более 10 МЗП, или 18 тыс. тенге. 
 
Работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить 2% от своего дохода, но не более 12 тыс. тенге. 
 
Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, - 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4200 тенге. 
 
ЕСП составит: 
 
 - для жителей города - 1 МРП, или 3063 тенге; 
 
 - для жителей села - 0,5 МРП, или 1531,5 тенге. 
 
 - самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП, или 3 тыс. тенге 
 
Кроме того, что государство будет платить за 15 льготных категорий граждан, сегодня это свыше 11 млн человек. Размер взноса за одного человека составит 3 614,2 тенге. 
 
Напомним, с 1 января 2022 года размер МЗП в Казахстане составит 60 тыс. тенге, МРП - 3063 тенге.
 

Иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК

01.01.2022, 18:46 63671
Иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Сегодня вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физическим лицам, находящимся на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство национальной экономики сообщает, что все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана.
 
Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется, подчеркнули в ведомстве. "Порядок уплаты будет очень простым. Компании не будут вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке они направляют письмо в налоговые органы и уведомляют о готовности платить НДС", - сообщил вице-министр МНЭ Азамат Амрин.
 
Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний.
 
В целях администрирования предлагается установить понятие Merchant ID или MID, который является уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем.
 
Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.
 
Это международная практика. При рассмотрении вопроса был изучен международный опыт как стран Европы, так и опыт ближайших соседей - России и Беларуси. Согласно прогнозам МНЭ, поступления в бюджет за счет этого НДС в год составят два миллиарда тенге.
 
Напомним, 25 ноября прошлого года сенат принял поправки в Налоговый кодекс, которыми предусматривается ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет.
 

В Казахстане снизился порог для постановки на учет по НДС

01.01.2022, 17:17 68461
В Казахстане снизился порог для постановки на учет по НДС
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса РК об обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость изменится с 2022 года.
 
Согласно подписанному Закону от 10 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", минимум оборота для постановки на учет по НДС составит 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
 
Таким образом, исходя из того, что по информации Министерства труда и социальной защиты населения РК в 2022 году размер месячного расчетного показателя составит 3 063 тенге, минимум оборота для постановки на учет по НДС со следующего года составит - 61 млн 260 тыс. тенге.
 
Как отмечает источник, у налогоплательщиков была надежда на перенос сроков снижения порога, но появившийся разработанный депутатами РК проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" не содержит норм по переносу сроков.
 

Казахстан перешел на новую версию системы описания и кодирования товаров

01.01.2022, 17:10 69006
Казахстан перешел на новую версию системы описания и кодирования товаров
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - 1 января 2022 года вступает в силу седьмое издание Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, которая является международной основой единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Издание Гармонизированной системы 2022 года - это результат очередного пятилетнего цикла всестороннего пересмотра номенклатуры, проводимого Всемирной таможенной организацией (ВТамО) на постоянной основе. 
 
Новое издание системы содержит более 350 серий поправок, обусловленных изменениями характера и структуры мировой торговли, социальными и экологическими вопросами глобального характера, рассказали в Комитете государственных доходов РК. 
 
Ставки ввозных таможенных пошлин в новой редакции Единого таможенного тарифа ЕАЭС, которая начнет применяться с 1 января будущего года, сохранены на действующем уровне и в полной мере учитывают тарифные обязательства в рамках Всемирной торговой организации.
 

Экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановили сегодня

01.01.2022, 16:52 72121
Экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановили сегодня
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ЯНВАРЯ - Экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановят с 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По решению правительства, весь оставшийся объем в месторождении Сарыбулак, около 500 млн кубометров, теперь предназначается для жителей Зайсанского района. 
 
До этого дня там были газифицированы сам райцентр и 9 сёл в округе. В планах - подключить к системе еще 8 населенных пунктов. Магистральные сети уже проведены, теперь объявлен конкурс на внутриквартальные. Но на этом расширение закончится, запасы газа на исходе, информирует телеканал.
 
С 2013 года на месторождении добыто почти 3 млрд 400 млн кубометров газа. При этом больше 95% его уходило на экспорт в КНР.
 
По прогнозам Министерства энергетики, запасов газа, который сейчас добывается, хватит для Зайсанского района на 10-15 лет. Сейчас в целом в Зайсанском районе порядка 20 тыс. абонентов обеспечены газом", - отметил заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.
 

В Казахстане выросли пенсии и пособия

01.01.2022, 15:20 76626
В Казахстане выросли пенсии и пособия
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года выросли размеры солидарной и базовой пенсии, а также социальных пособий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге, в том числе 190,4 млрд на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий. 
 
Это приведет к повышению доходов 4,2 млн человек. 
 
Из них: 
 
- порядка 2,3 млн пенсионеров, которым будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%) и базовой пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге; 
 
- 1,9 млн получателей социальных пособий, размер которых будет повышен на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге. 
 
Кроме того, правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы. 
 
Так, с 2022 года будет увеличиваться заработная плата архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала и других, всего порядка 588 тыс. человек.
 
Напомним, в Казахстане выросли зарплаты бюджетников.
 
Также ранее сообщалось, что в Казахстане с нового года выросла минимальная заработная плата. 
 
В соответствии с Трудовым кодексом работодатели будут обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. 
 
В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.
 

Зарплаты бюджетников выросли в Казахстане

01.01.2022, 14:20 84826
Зарплаты бюджетников выросли в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - С 1 января 2022 года в Казахстане выросли зарплаты работников бюджетной сферы, перелает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению правительства, тарифные ставки педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам:
 
с 1 января 2022 года в размере 1,75; 
 
с 1 января 2023 года - в размере 2,0. 
 
Тарифные ставки работников управленческого, основного персонала государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам: 
 
с 1 января 2022 года в размере 1,75; 
 
с 1 января 2023 года - в размере 2,0. 
 
Тарифные ставки медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам: специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блок А, основной персонал блок В1, В2): 
 
с 1 января 2022 года в размере 2,63; 
 
с 1 января 2023 года - в размере 2,73. 
 
Тарифные ставки гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: 
 
с 1 января 2022 года в размере 1,23; 
 
с 1 января 2023 года в размере 1,45; 
 
с 1 января 2024 года в размере 1,71; 
 
с 1 января 2025 года в размере 2,0. 
 

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