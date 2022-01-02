В Казахстане утверждена форма ежегодной декларации о доходах и имуществе

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Гражданам, представившим декларации на первом этапе всеобщего декларирования, с 2022 года необходимо ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00", - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.
Первый этап всеобщего декларирования завершился 15 сентября 2021 года. Декларацию об активах и обязательствах представили госслужащие и лица, приравненные к ним (руководители квазигосударственных компаний, руководители госучреждений, депутаты парламента и маслихатов, акимы всех уровней и др.), крупные держатели ценных бумаг, крупные участники банков, крупные участники страховых организаций, а также супруги перечисленных лиц.
Физическим лицам, представившим декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) в 2021 году, в последующем с 2022 года необходимо ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00), где физические лица будут отражать более подробную информацию о полученных доходах за календарный год, в том числе за пределами республики Казахстан, о налоговых вычетах, о приобретении, и (или) отчуждении, и (или) получении безвозмездно имущества, о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан и другие сведения", - сообщили в КГД.
Статьей 633 Налогового кодекса установлено, что декларация о доходах и имуществе представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего к году представления декларации об активах и обязательствах. Представить декларацию о доходах на бумажном носителе следует не позднее 15 июля года, следующего за отчетным календарным годом. В электронном виде - не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом.