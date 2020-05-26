В Казахстане утверждены предельные цены на оптовую реализацию газа на внутреннем рынке

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Глава Министерства энергетики РК Нурлан Ногаев подписал приказ "Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Утвердить предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года", - говорится в приказе министра энергетики РК.

Так, в Нур-Султане предельная цена за тысячу кубометров газа без учета НДС составляет 24 537 тенге, в Алматы - 19 405 тенге, в Шымкенте - 20 819 тенге. В целом цены варьируются от 5574 тенге за тысячу кубометров в Актюбинской области до 24 537 в Нур-Султане и Карагандинской области.





С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь

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