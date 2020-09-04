В Казахстане увеличат максимальные ставки по долгосрочным депозитам с пополнением

Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на октябрь 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Ставки по большинству видов депозитов сохранились на прежнем уровне. Ставка по несрочным депозитам соответствует базовой ставке Национального банка и сохраняется на уровне 9% годовых.

Изменение рыночных ставок происходило только по срочным депозитам и сберегательным депозитам без права пополнения со сроком 24 месяца. Это привело к соответствующему пересмотру максимальных рекомендуемых ставок", - уточнили в фонде.

По данным КФГД, в результате изменения кривой доходности государственных ценных бумаг (сокращение спреда между сроками) и, соответственно, плановым перерасчетом стоимости права пополнения, повысились ставки по срочным и сберегательным депозитам с пополнением на 1 и 2 года. Данный вид депозитов стал более привлекательным по сравнению с несрочными вкладами.

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