В Казахстане увеличился спрос на доллары и уменьшился на рубли

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Казахстанские аналитики отмечают 25%-ное сокращение продажи населением наличных долларов США обменным пунктам, передает Kazakhstan Today.

Казахстанцы увеличивают спрос на наличные доллары США, предпочитая больше скупать валюты, чем продавать обменникам. При этом евро и рубли граждане РК, наоборот, обменяли в текущем году больше, чем в 2016, сообщает ranking.kz

"Покупка долларов США обменными пунктами РК за январь - сентябрь 2017 года сократилась на 25,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила $4,4 млрд - самый низкий показатель с 2010 года, когда за январь - сентябрь было куплено обменными пунктами долларов США на сумму $4,3 млрд. Почти половина купленных обменными пунктами долларов США приходится на Алматы - 49,4% или $2,2 млрд. Следом идет Астана - куплено обменными пунктами $748,5 млн. Доля от РК 17,0%. Замыкает тройку лидеров ЮКО - $337,3 млн, доля от РК 7,7%", - сообщает портал.

По его данным, объем купленных у населения евро в январе - сентябре 2017 года составил 370,5 млн, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее, наоборот, наблюдался спад - на 24,4%, до 333,0 млн евро.

На первом месте по объему купленных у населения евро Алматы - 185,1 млн EUR, что составляет половину объема от РК - 50,0%. Следом идет Астана - 62,4 млн EUR, доля от РК - 16,9%. На третьем месте Карагандинская область с объемом 21,1 млн EUR и долей от РК 5,7%.

Объем российских рублей, купленных у населения обменными пунктами, после прошлогоднего спада на 2,9%, до 32,6 млрд, в январе - сентябре 2017-го года показал рост на 11,3%, до 36,3 млрд рублей.

По объему купленных обменными пунктами у казахстанцев российских рублей преобладают регионы, граничащие с Российской Федерацией, за исключением города Алматы, который лидирует с 8,5 млрд рублей как финансовый центр страны. Павлодарская область и СКО с объемом купленных обменными пунктами российских рублей на сумму 3,6 и 3,5 млрд, занимают второе и третье места соответственно, информируют аналитики.

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