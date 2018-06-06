Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
6 июня 2018
  • 22
  • :
  • 03
Новости регионов
26º Переменная облачность
днем 32º    ночью 26º
17:00
.
Aнонс

В Казахстане в 10 раз сократились грузоперевозки по внутренним водным путям06.06.2018
  • Фото: Казинформ
Экономика  11:47

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Грузоперевозки по внутренним водным путям в РК сократились в 10 раз за год, грузооборот упал почти в 20 раз, передает Kazakhstan Today.

Перевозки пассажиров сократились вдвое, пассажирооборот уменьшился на 40% по сравнению январем-апрелем прошлого года, сообщает Еnergyprom.kz

Общая протяженность судоходных внутренних водных путей составляет 4,04 тыс. километров, по которым за 2017 год было перевезено более 1,6 млн тонн грузов и багажа, что на 38,8% больше, чем за 2016 год.

Однако в текущем году ситуация изменилась, объем грузоперевозок за январь - апрель 2018 года составил всего 8,7 тыс. тонн, что на 89,8% меньше аналогичного периода прошлого года.

"Грузооборот за 4 месяца текущего года составил 43,4 тыс. ткм, что на 94,1% меньше, чем за январь - апрель 2017 года. В целом за 2017 год объем грузооборота внутренним водным транспортом составил 26 млн ткм, что на 21,5% больше чем за 2016 год", - говорится в сообщении.

Пассажиров было перевезено речным транспортом лишь 0,5 тыс. человек, что более чем в 2 раза меньше, чем за январь - апрель 2017 года (1,1 тыс. человек).

Всего же за прошлый год было перевезено 58,7 тыс. пассажиров, что на 35,1% меньше, чем за 2016 год.

Пассажирооборот внутренним водным транспортом составил за 2017 год лишь 0,7 млн пассажирокилометров, что на 41,7% меньше, чем годом ранее.

За январь - апрель текущего года пассажирооборот составил 7,8 тыс. пассажирокилометров, что на 40,9% ниже, чем за аналогичный период 2017 года.

Доходы предприятий внутреннего водного транспорта за январь - апрель 2018 года составили 5,5 млн тенге, что в 3,3 раза ниже, чем за январь - апрель 2017 года. Впрочем, доходы сокращаются второй год подряд: за аналогичный период 2017 года доходы составили 18,4 млн тенге, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.
Просмотров: 4395
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
06.06.2018   17:02
В Жезказгане в текущем году начнут масштабную реконструкцию водопроводных сетей
06.06.2018   16:37
Назарбаев обсудил расширение сотрудничества с исполнительным директором Royal Dutch Shell
06.06.2018   16:09
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 331,83 тенге за доллар
06.06.2018   15:33
Назарбаев сформулировал пять направлений дальнейшего повышения конкурентоспособности страны
06.06.2018   13:05
ЕБРР договорился с китайской компанией о строительстве солнечной электростанции в Карагандинской области
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today