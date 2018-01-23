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В Казахстане в 2018 году 15 энергопередающих компаний прекратят работу22.01.2018
Экономика  13:52

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в 2018 году 15 энергопередающих компаний прекратят работу. Об этом сегодня на брифинге в правительстве сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент агентства.

"В целях упрощения схемы энергообеспечения в регионах предусмотрено укрупнение энергопередающих организаций. В 2018 году должны прекратить свою деятельность 15 компаний", - сказал глава Минэнерго.

При этом он отметил, что, как ожидается, к 2022 году количество энергопередающих организаций сократится на 30%: со 160 до 110.
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