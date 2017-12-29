В Казахстане в 2018 году подорожают билеты на поезда

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В Казахстане в 2018 году подорожают билеты на поезда29.12.2017
Экономика  12:07

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане в 2018 году повысится стоимость железнодорожных билетов, передает Kazakhstan Today.

Изменения обусловлены растущими затратами перевозчиков и будут произведены с целью сохранения маршрутов. Вместе с тем корректировка тарифов не выйдет за рамки предполагаемой инфляции, сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию.

Как уточнили в ведомстве, по 38 маршрутам ожидается повышение цен на 7%, по 3 маршрутам - на 3%, а по 16 направлениям изменений не планируется.

Также сообщается, что по пригородным поездам рост тарифов составит 37%. Это обусловлено повышением базовых ставок цен на перевозку пассажиров в пригородных поездах.

"К примеру, ранее действующая базовая ставка цен по пригородным поездам составляла 324 тенге за 100 километров, тогда как на автомобильном транспорте она выше в 3-4 раза. В целях сокращения убыточности пригородных перевозок базовая ставка была повышена на 30% и составила 464 тенге за 100 километров", - отметили в пресс-службе.

Как заявили в ведомстве, предстоящая корректировка позволит сохранить количество действующих маршрутов и повысить доходность перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям.
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