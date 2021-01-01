В Казахстане в 20 раз увеличена ставка налога на неиспользуемые земли

Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане разработаны поправки в законы о земельных отношениях. Об этом на заседании коллегии МСХ РК сообщила председатель комитета по управлению земельными ресурсами Гульжахан Бимендина, передает Kazakhstan Today.

Для исполнения поручений главы государства об эффективном использовании сельхозземель Министерством сельского хозяйства в 20 раз увеличена ставка налога на неиспользуемые земли. Закон, предусматривающий повышение ставок налога, принят 10 декабря 2020 года. Эта мера создает экономическое понуждение к добровольному отказу от неиспользуемых сельхозземель", - сказала глава КУЗР.

Кроме того, МСХ в текущем году разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации госуслуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости", который направлен на совершенствование земельного законодательства, упрощение процедур порядка предоставления земельных участков, сокращение взаимодействия населения с государством путем цифровизации услуг в сфере земельных отношений. Документ внесен в мажилис.

Дополнительно ведомством разработан законопроект, предусматривающий сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с 2 лет до 1 года.

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