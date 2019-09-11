В Казахстане в августе цены продажи нового жилья повысились на 0,1%

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - В августе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,1%, передает Kazakhstan Today.

"В августе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного жилья повысились по 1,2%, продажи нового - на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,6%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Цена продажи нового жилья в среднем по республике составила 284 455 тенге за квадратный метр, перепродажи благоустроенного - 196 632 тенге за квадратный метр, неблагоустроенного - 122 933 тенге за квадратный метр. Арендная плата за благоустроенное жилье составила 1 455 тенге за квадратный метр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства