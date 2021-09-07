В Казахстане в августе цены производителей промпродукции повысились на 1,6%

НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - В августе текущего года по сравнению с июлем цены отечественных производителей промышленной продукции повысились на 1,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в горнодобывающей отрасли отмечено увеличение цен на газ природный на 3,8%, нефть - на 1,5%, металлические руды - на 0,9%, уголь - на 0,8%.

В обрабатывающей цены стали выше на прокат черных металлов на 7,9%, свинец - на 6%, благородные металлы - на 3,8%, ферросплавы и алюминий - по 3,2%, на медь - ниже на 2%, цинк - на 1,3%. Из нефтепродуктов мазут подорожал на 8,3%, пропан и бутан сжиженные - на 5,1%.

Из продуктов питания у производителей цены повысились на муку ржаную на 2,5%, масло растительное - на 1,8%, мясо птицы - на 1,4%, крупы - на 1,2%, макаронные изделия - на 0,7%, молочные продукты - на 0,3%, на чай - снизились на 1,1%.

В электроснабжении и водоснабжении повысились цены на электроэнергию, включая услуги по ее распределению - на 2,6%, на услуги по распределению газа - на 0,8%.





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