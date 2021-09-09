В Казахстане в августе выросли цены на новое жилье

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В августе цены продажи нового жилья повысились на 1,1%, перепродажи благоустроенного - на 0,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 3,1%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В августе цены продажи нового жилья повысились на 1,1% (к июлю 2021 года), перепродажи благоустроенного - на 0,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 3,1%, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В среднем по республике цена продажи нового жилья за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой составила 343 815 тенге. Цена перепродажи благоустроенного жилья - 272 806 тенге за квадратный метр. Арендная плата за благоустроенное жилье составила 1830 тенге за квадратный метр.





По информации ведомства, в августе 2021 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 46 457 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 0,4%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-август 2021 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось в 2,1 раза.





Вчера в ходе заседания правительства председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин заявил, что в стране наблюдается снижение темпа роста цен на жилье.





На текущий момент наблюдается снижение темпа роста цен на первичное жилье с 3% (за январь текущего года) до 0,4% (за июль текущего года), а также на вторичное жилье с 5% (за январь текущего года) до 1,1% (за июль текущего года)", - сказал он.





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