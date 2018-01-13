В Казахстане в декабре уровень безработицы составил 5%

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в декабре 2017 года уровень безработицы составил 5% к рабочей силе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК, численность безработных по оценке в декабре 2017 года составила 441,8 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец декабря 2017г. составила 70,3 тыс. человек или 0,8% к рабочей силе.

По данным статведомства, среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в ноябре 2017 года составили 81 039 тенге, что на 1,5% ниже, чем в ноябре 2016 года, реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 8,2%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в декабре 2017 года составила 168 220 тенге.

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