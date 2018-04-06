В Казахстане в I квартале зарегистрировано рекордное количество авто

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в марте 2018 года органами МВД на учет поставлено 91 160 автомобилей, что на 3,2% больше, чем в феврале, всего же по итогам первого квартала 2018 года зарегистрировано 259 810 авто, на 18,4% больше чем за три месяца 2017 года - абсолютный рекорд за последние три года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ассоциации, первый квартал календарного года традиционно характеризуется небольшим количеством регистраций, тем не менее, цифры обнадеживающие - в 2018 году прослеживается рост количества первично регистрируемых транспортных средств, по итогам трех месяцев в Казахстане на учет поставлено 16 649 единиц всех типов техники, на 5 234 авто больше чем за аналогичный период прошлого года.

На вторичную регистрацию в первом квартале приходится 243 161 автомобиль, это 93,6% от общего числа регистраций. Почти 65% от общего числа регистраций - автомобили до 2008 года выпуска (169 349 единиц). На технику возрастом от 3-х до 10-ти лет - 65 364 единиц, до 3-х лет - 24 861 авто.

По итогам первого квартала лидером по количеству регистраций остается Toyota - 40 852 единиц. На второй позиции Lada (ВАЗ) - 35 032 автомобиль. Тройку замыкает Mercedes-Benz (Daimler): немецкие автомобили в основном старше 10 лет - 19 915 регистраций. Автомобили Volkswagen с небольшим отставанием - 19108 авто. На пятой позиции Audi всех годов выпуска -14 806 регистраций.

"По количеству регистраций в разрезе регионов, по-прежнему лидирует густонаселенная Южно-Казахстанская область, здесь в январе-марте было зарегистрировано 39 607 транспортных средств (первичная регистрация - 1 457). На втором месте - Алматинская область - 38 327 из них 1 208 впервые зарегистрированных автомобилей. Третья и четвертая позиция рейтинга регионов за городами республиканского значения Алматы (32 705 ед.) и Астана (21 994 ед.). Здесь же и продается больше всего новых автомобилей - 3 407 и 2 046 первичных регистраций, соответственно", - отметили в АКАБ.

В ассоциации пояснили, что регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами, продажи на рынке подержанных автомобилей. А также, вступление в наследство, принятие по договору дарения, аренды, внесение изменений в техпаспорт - установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках автомобиля, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей. Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы.

Просмотров: 1867