В Казахстане в I полугодии снизились цены на аренду коммерческой недвижимости

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане в I полугодии 2020 года на 2,9% снизились цены на аренду коммерческой недвижимости, передает Kazakhstan Today.

В I полугодии 2020 года цены на аренду ресторанов и пунктов общественного питания снизились на 7,2%, торговых помещений - на 3,6%, пунктов бытового обслуживания, сервиса - на 3,4%, помещений административно-офисного назначения - на 2,7%, складских помещений - на 0,7%, производственных помещений - на 0,1%, прочих типов коммерческой недвижимости - на 6,1%", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

В июне текущего года по сравнению с декабрем 2019 года прирост цен отмечен на аренду производственных цехов на 0,7%, промышленных баз - на 0,6%, складов класса "В" - на 0,5%, химчисток и прачечных - на 0,3%.

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