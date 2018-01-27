В Казахстане в июне планируется открытие Международного центра по развитию "зеленых" технологий

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в июне текущего года планируется открытие Международного центра по развитию "зеленых" технологий. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-министр энергетики Гани Садыбеков, передает Kazakhstan Today.

"По итогам ЭКСПО-2017 105 технологий отобрано для дальнейшей реализации в нашей стране. Мы увидели, что забота об окружающей среде путем использования "зеленых" технологий, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду, выгодна и экономически целесообразна", - цитирует вице-министра портал primeminister.kz

По словам Садибекова, в июне текущего года планируется открытие Международного центра по развитию "зеленых" технологий и инвестиционных проектов "Энергия будущего" на базе АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения". Центр будет заниматься формированием реестра наилучших доступных технологий, выдачей экспертных заключений и рекомендаций в области использования технологий субъектам индустриально-инновационной деятельности для дальнейшей реализации проектов.

Ведение реестра станет одной из мер по стимулированию бизнеса к переходу к "зеленой" экономике, поскольку, во-первых, это позволит получить комплексное экологическое разрешение, по которым сегодня работают природопользователи развитых стран. Во-вторых, реализовывать зеленые проекты, решение в инвестирование которых принято многими международными банками развития, отмечается в сообщении.

Кроме того, министерство планирует совместно с заинтересованными центральными государственными органами и общественными организациями вести совместную работу по выработке мер государственной поддержки и "зеленого" финансирования, предусмотренных для "зеленых проектов".

Также Садибеков прокомментировал вопрос актуализации Экологического кодекса. По его словам, в настоящее время создана рабочая группа из числа представителей заинтересованных органов для разработки существенных изменений и дополнений в действующий кодекс.

"В 2018 году планируется разработка концепции Экологического кодекса и включение его в план законопроектных работ. Проект Кодекса планируем внести на рассмотрение в парламент РК в декабре 2019 года", - сообщил вице-министр.

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