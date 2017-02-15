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В Казахстане в январе объем строительных работ вырос на 7,1%15.02.2017
Экономика  21:29

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе 2017 года объем строительных работ (услуг) составил 71 млрд тенге, что на 7,1% больше, чем в январе 2016 года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По данным статкомитета, наибольший объем строительных работ за январь 2017 года выполнен на нежилых зданиях (15,7 млрд тенге), промышленных зданиях (12,8 млрд тенге), прочих сооружениях (9,3 млрд тенге) и жилых зданиях (7,3 млрд тенге), передает Kazakhstan Today.

Объем строительно-монтажных работ по сравнению с январем 2016 года увеличился на 9,1% и составил 67,7 млрд тенге. Объемы строительных работ по капитальному и текущему ремонту по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 31,9% и 11,7%, соответственно.

В январе 2017 года было закончено строительство 2760 новых зданий, из которых 2643 жилого и 117 нежилого назначения.

Из объектов социально-культурного назначения введена в эксплуатацию 1 дошкольная организация.
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