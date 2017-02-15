В Казахстане в январе производство электроэнергии выросло на 6,3%

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года производство электроэнергии выросло на 6,3%, сообщает комитет по статистике МНЭ РК.
По данным статведомства, в январе произведено 9 273,7 млн кВт-ч электроэнергии, передает Kazakhstan Today.
Кроме того, в январе 2017 года на 1,1% выросло производство тепловой энергии, до 12 050,1 тыс. Гкал.
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