Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане в мае на треть вырос объем розничной торговли по сравнению с апрелем, передает Kazakhstan Today.

Непосредственно в мае текущего года объёмы ритейла достигли 669,7 млрд тенге - плюс 35,1% к "карантинному" апрелю. Индекс физического объёма составил 134,2%", - сообщает Ranking.kz .

За январь - май 2020 года объём "белой" розничной торговли, согласно официальным чекам, составил 3,5 трлн тенге - на 10,5% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Индекс физического объёма - всего 83,8%. При этом объём розничной торговли в сельской местности, по официальной статистике, составил всего 7,6% от совокупных показателей по РК, или 268,9 млрд тенге, что явно говорит о невысокой доле "белого" ритейла в селе.

37,2% от общего объёма, или 1,3 трлн тенге, пришлось на продовольственные товары, 62,8%, или 2,2 трлн тенге - на непродовольственные.

В региональном разрезе наибольший объём розничной торговли (29,6%) пришёлся на Алматы: 1 трлн тенге за пять месяцев (минус 16,6% за год). На второй строчке с долей в 10,6% расположилась столица: 376,5 млрд тенге (минус 19% за год). Замыкает тройку лидирующих регионов Карагандинская область с долей в 9,9%: объёмы ритейла здесь составили 352,5 млрд тенге (минус 5,2%).

В 14 из 17 регионов страны зафиксирован спад показателей розничной торговли. Ещё в 3 регионах отмечен незначительный рост (впрочем, ощутимо более низкий, чем уровень инфляции, в среднем по РК по итогам 5 месяцев составивший 6,3% к аналогичному периоду годом ранее). Так, в Костанайской области объём торговли достиг 122 млрд тенге с ростом на 2,9% за год, в Мангистауской области - 64 млрд тенге с ростом на 1,4%, в Алматинской - 145,6 млрд тенге, рост на 1%.

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