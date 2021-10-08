В Казахстане в сентябре повысились цены на жилье

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - В Казахстане в сентябре 2021 года повысились цены на жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За месяц (сентябрь 2021 года к августу 2021 года) цены на перепродажу благоустроенного жилья повысились на 1%, продажу нового - на 0,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 2,5%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Цена на продажу нового жилья в среднем по республике составила 346 152 тенге за квадратный метр, цена на перепродажу благоустроенного жилья - 275 866 тенге за квадратный метр. Арендная плата за благоустроенное жилье составила 1877 тенге за квадратный метр.

В сентябре 2021 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 50 364 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 8,4%.

Количество сделок купли-продажи жилья за январь - сентябрь 2021 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 97,4%. В январе - сентябре 2021 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 420 514.

Наибольшее количество сделок купли-продажи жилья зарегистрировано в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области.

$1 = 424,8 тенге.