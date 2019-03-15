В Казахстане в январе - феврале на 1,4% выросла добыча каменного угля

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе - феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% выросла добыча каменного угля, включая лигнит и концентрат угольный, и составила 19 966,4 тыс. тонн, передает Kazakhstan Today.

"Добыча угля, включая лигнит, кроме концентрата угольного, составила 19 357,5 тыс. тонн, рост на 1,4%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Добыча каменного угля, кроме лигнита и концентрата, выросла на 0,9%, до 18 345,5 тыс. тонн.

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