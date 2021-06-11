НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В Казахстане в январе - мае ускорился темп восстановительного роста экономики до 1,6%, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мае текущего года продолжилось улучшение деловой активности в стране. В январе - мае ускорился темп восстановительного роста экономики до 1,6%. Реальный сектор остается главным драйвером роста экономики. Продолжается оживление сектора услуг. Сохраняется высокая инвестиционная активность в недобывающих секторах экономики", - сообщил Асет Иргалиев.

В отчетном периоде без учета горнодобывающей промышленности рост в реальном секторе составил 7,4%.

На фоне стабилизации внутреннего спроса рост сферы услуг ускорился до 0,8%.

Министр сообщил, что среди отраслей экономики высокий рост продемонстрировали информация и связь, строительство, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство.

Отмечается динамичный рост в отраслях обрабатывающей промышленности.

Двузначным ростом отличились машиностроение с увеличением на 21,1%, в том числе автомобилестроение - на 26,4%, производство локомотивов и вагонов - на 54,9%, фармацевтика - на 25,7%, производство строительных материалов - на 21,4%, одежды - на 19,3%, мебели - на 18,2% и пластмассовых изделий - на 17,3%. Также хороший рост отмечается в производстве продукции химической промышленности на уровне 9,8%.

Сохраняется высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 25,5%. Значительный рост инвестиций отмечается в строительстве в 2,3 раза, обрабатывающей промышленности - на 82%, в том числе в производстве продуктов питания - на 24%, сфере информации и связи - на 53%, сельском хозяйстве - на 47%, торговле - на 46%, операциях с недвижимым имуществом - на 29% и транспорте - на 19%", - проинформировал Асет Иргалиев.

Он сообщил, что в январе - апреле внешнеторговый товарооборот составил $28,1 млрд, в том числе экспорт - $16,7 млрд. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 16,2% до $5,4 млрд. Импорт товаров составил $11,4 млрд. Тем самым обеспечен положительный торговый баланс на уровне $5,3 млрд.

Кроме того, по его словам, обрабатывающая промышленность продолжает определять тенденции в динамике промышленного производства. Рост составил 7,2%.

14 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, Алматинской области и Нур-Султане. Снижение наблюдается в 3 регионах: Западно-Казахстанской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.

Высокая инвестиционная активность наблюдается во многих регионах. Наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской и Павлодарской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан.

Снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Строительная отрасль продолжает демонстрировать позитивный тренд. Объем выполненных строительных работ вырос на 11,3%.

Все регионы показали положительный рост, за исключением Западно-Казахстанской области.

Высокий рост строительно-монтажных работ отмечается в Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областях, а также в Алматы.

Активно ведется строительство жилья. По итогам января - мая в эксплуатацию введено 4,6 млн квадратных метров жилья. Это на 12,5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На этом фоне все регионы показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Шымкенте, Атырауской и Павлодарской областях.

Также продолжают наращиваться объемы сельского хозяйства. Рост составил 3,1%.

В 13 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший рост показала Акмолинская область. При этом снижение отмечается в Северо-Казахстанской области.

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем 7 показателям положительный рост отмечается в 2 регионах - Шымкенте и Мангистауской области.

По 6 показателям наблюдается рост в 7 регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинская, Павлодарская и Туркестанская области.

В 7 регионах зафиксирован рост по 5 показателям.

В Западно-Казахстанской области только по 2 показателям отмечается рост.

В целом улучшается ситуация по торговле и транспорту. По торговле наблюдается рост почти во всех регионах, за исключением Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

По транспорту всё так же в положительной зоне находятся только 3 региона. Это Атырауская и Мангистауская области, а также Шымкент.

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