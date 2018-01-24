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В Казахстане ведутся переговоры по приобретению самолетов регионального класса23.01.2018
Экономика  14:26

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В Казахстане ведутся переговоры по приобретению самолетов регионального класса. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.

"Для развития местных воздушных линий предусматривается строительство и реконструкция пяти аэродромов с твердым покрытием и 11-и аэродромов с грунтовым покрытием. Финансирование проектов предусмотрено за счет республиканского бюджета. Для восстановления полетов на местных воздушных линиях требуется большее количество самолетов регионального класса", - сказал министр.

Как сообщили в пресс-службе МИР РК, по предварительному анализу потребность в таких самолетах может составлять до 20 воздушных судов в период 2018-2021 годы. В настоящее время определен оператор - авиакомпания "Жетысу", ведутся переговоры по приобретению самолетов регионального класса.

"Предполагается закупка новых самолетов вместимостью до 20-и кресел с двумя двигателями и возможностью быстрой реконфигурации (30-40 минут) в санитарно-пассажирскую и транспортную версию и имеющих оптимальные характеристики (минимальные требования по ТО, устойчивое производство). Средняя стоимость одного самолета такого типа составляет 2,2 млрд тенге. Источником финансирования предполагаются собственные и заемные средства АО "БРК-Лизинг", срок финансового лизинга 15-20 лет", - рассказал Касымбек.

По предварительным расчетам, на финансирование проектов малой авиации потребуется свыше 23 млрд тенге.

Также в пресс-службе отметили, что с учетом роста авиаперевозок, важным вопросом является кадровое обеспечение отрасли. В этой связи, для дальнейшего совершенствования и повышения качества подготовки персонала в 2018 году запланировано начало работ по строительству Авиационно-учебного центра в Астане с завершением в 2020 году. Также министерством предлагается передача АО "Академия гражданской авиации" в ведение профильного ведомства. Целью данных мер является создание единой системы квалификационной подготовки авиационных специалистов.
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