В Казахстане внедрят механизм увеличения МЗП в зависимости от инфляции

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2025 года будет внедрен механизм увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Республиканском общественном штабе.
С 2025 года будет внедрен механизм увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции. Количество занятых в малом и среднем бизнесе достигнет 4,7 миллиона человек", - анонсировал глава государства.
По его словам, для обеспечения справедливого, прозрачного, понятного налогообложения начнет действовать новый Налоговый кодекс. Будут введены дополнительные налоговые ставки на предметы роскоши.
Мы будем стимулировать рост зарплат работников через установление встречных обязательств бизнеса при получении государственной поддержки", - пояснил Токаев.
Первостепенной задачей, продолжил президент, станет укрепление обрабатывающего сектора, модернизация инфраструктуры, наращивание энергетических мощностей.
Мы придадим мощный импульс аграрной сфере, усилим базовые отрасли промышленности и будем создавать новые отрасли, выпускающие продукцию высоких переделов. Будем проводить сбалансированную и прозрачную налоговую, бюджетную, денежно-кредитную и тарифную политику. Примем системные меры по сдерживанию инфляции", - заверил Токаев.
Он подчеркнул, что такая экономика станет основой устойчивого роста благосостояния народа.
В течение 7 лет мы планируем привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Активы Национального фонда будут увеличены до 100 миллиардов долларов. Все, что по праву принадлежит народу Казахстана, будет служить его интересам. Для этого мы обеспечим эффективное управление фондом, повысим его инвестиционный доход", - добавил президент.