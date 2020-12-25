В Казахстане вступают в силу налоговые льготы по НДС

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - После внесения поправок в Налоговый кодекс Казахстана обороты по реализации ряда товаров, работ и услуг будут освобождены от НДС, передает Kazakhstan Today.

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) предоставлены дополнительные налоговые льготы по НДС, информирует пресс-служба комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Новые нормы по освобождению от НДС

Согласно новым нормам, освобождаются от НДС обороты по реализации следующих товаров, работ, услуг, местом реализации которых является Республика Казахстан.





Освобождения предоставлены при:

1) реализации товаров, произведенных и реализуемых при осуществлении приоритетных видов деятельности на территории СЭЗ при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие договора (контракта) на поставку товаров с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ;

- наличие документов, подтверждающих отгрузку товаров участнику СЭЗ;

- наличие документов, подтверждающих получение товаров покупателем - участником СЭЗ;

2) оказании услуг назначенного оператора, оформленные едиными документами в соответствии с актами Всемирного почтового союза, по транзиту международных почтовых отправлений назначенных операторов других стран-членов Всемирного почтового союза через территорию Республики Казахстан;

3) оказании услуг исключительно по осуществлению социально значимых перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском (сельском), пригородном, внутрирайонном, межрайонном (междугороднем внутриобластном) сообщении, а также трамваями.

Данные дополнения внесены в статью 394 Налогового кодекса.

Освобождение от НДС при импорте

Действующим Налоговым кодексом предусмотрено применение уполномоченными экономическими операторами (УЭО) отсрочки по уплате НДС на импорт при соблюдении определенных условий.

Согласно внесенным изменениям в статью 399 Налогового кодекса, освобождается от НДС импорт товаров, по которым изменен срок уплаты косвенных налогов в соответствии с пунктом 10 статьи 49 кодекса и исполнены требования, установленные статьей 457.

Порядок и условия применения освобождения от НДС при импорте товаров утверждаются уполномоченным органом.

В случае нарушения порядка подтверждения экспорта товаров НДС на импортируемые товары подлежит уплате с начислением пени со срока, установленного для уплаты НДС на импортируемые товары, в порядке и размере, которые определены таможенным законодательством ЕАЭС или таможенным законодательством Республики Казахстан.

Таким образом, законом внесена поправка, предусматривающая освобождение от НДС на импорт для определенной категории налогоплательщиков НДС по которым применена отсрочка уплаты НДС на импорт при условии вывоза ранее импортированных товаров в государства члены-ЕАЭС.

Применение дополнительного зачета по НДС

Согласно внесенным дополнениям в статью 411 Налогового кодекса перечень видов деятельности, по которым применяется дополнительный зачет по НДС дополнены следующими видами деятельность:

- подготовка хлопчатобумажного волокна, хлопка-волокна;

- производство дрожжей;

- производство шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения при условии заключения налогоплательщиком соглашения в порядке, определенном уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса;

- производство сахара из сахарной свеклы.

Отмечается, что внесенные изменения направлены на поддержку отечественных товаропроизводителей.

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