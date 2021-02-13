В Казахстане второй месяц подряд снижается индекс деловой активности

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Директор департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Жандос Шаймарданов рассказал о снижении индекса деловой активности в Казахстане в январе 2021 года, передает Kazakhstan Today.

По результатам полученных оценок, деловая активность в Казахстане снижается второй месяц подряд. В январе 2021 года индекс составил 48,4 (в декабре 2020 года - 49,0). Снижение индекса в большей степени обусловлено уменьшением показателя в промышленности, который перешел в зону снижения, составив 49,4 (в декабре 2020 года - 50,3). В секторе услуг также отмечено снижение индекса до 47,4 (в декабре 2020 года - 48,0). При этом деловая активность в строительстве вернулась в зону роста, составив 51,1 (в декабре 2020 года - 49,5)", - прокомментировал Шаймарданов.

В разрезе регионов в январе наиболее высокий уровень деловой активности отмечался в Костанайской (59,6) и Северо-Казахстанской (55,1) областях, наиболее низкий - в Жамбылской (43,1) и Туркестанской (44,7) областях.

Текущие условия ведения бизнеса предприятия реального сектора в январе оценили негативно: баланс ответов между положительными и отрицательными оценками составил -2,6. Ухудшение текущих условий в большей степени связано с негативной оценкой спроса и налоговой нагрузки, отметил Шаймарданов.

Между тем ожидания предприятий на следующие 6 месяцев более оптимистичны: оценка будущих условий составила 15,1. В результате индекс бизнес климата в январе составил 6,0.

В январе 2021 года в опросе приняло участие 456 предприятий: в строительстве - 66, промышленности - 172, сфере услуг - 218.

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