Астана. 29 января. Kazakhstan Today - С 1 января 2019 года в Казахстане введена новая схема субсидирования семеноводства, которая предусматривает субсидирование элитных семян и семян первой репродукции по нормам приобретения, передает Kazakhstan Today.

При этом семена отпускаются элитсемхозом, семхозом или реализатором сельхозтоваропроизводителю без первоначального взноса с отсрочкой платежа до осени, а их расходы возмещаются акиматом области (100%). Осенью после уборки урожая СХТП возвращает в специализированную организацию 30% от стоимости элитных семян или семян первой репродукции по норме", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Гибриды первого поколения (кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника, хлопчатника) и элитные саженцы плодово-ягодных культур и винограда будут субсидироваться путем частичного (50%) возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей за фактически приобретенные семена (саженцы). Процесс выдачи субсидий на семена полностью автоматизирован, отметили в ведомстве.

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