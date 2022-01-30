В Казахстане введут квотирование картофеля и отменят запрет на экспорт моркови

В ведомстве также прокомментировали информацию о задержании 40 вагонов картофеля на таможенном посту "Станция Сарыагаш".
При проверке фитосанитарных сертификатов на указанные партии товаров государственными инспекторами Комитета государственной инспекции в АПК выяснилось, что они выданы до введения запрета, в этой связи со стороны Министерства сельского хозяйства РК каких-либо препятствий на вывоз указанных товаров не было. Действия Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК не являлись причиной задержки и не препятствовали вывозу. По мнению Минсельхоза, данные товары должны были быть выпущены с территории РК, в виду соответствия нормам законодательства", - сообщили в ведомстве.
По информации Комитета государственных доходов Минфина РК, вагоны с картофельной продукцией уже убыли с территории Республики Казахстан в Республику Узбекистан.
Напомним, что в целях стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары и на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 25 ноября 2021 года принят совместный приказ Министров сельского хозяйства и финансов РК, предусматривающий введение сроком на три месяца запрета на вывоз картофеля и моркови с территории Республики Казахстан.