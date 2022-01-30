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В Казахстане введут квотирование картофеля и отменят запрет на экспорт моркови

29.01.2022, 19:07 9201
В Казахстане введут квотирование картофеля и отменят запрет на экспорт моркови
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Вчера на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о введении квотирования товарного и семенного картофеля с февраля по апрель (включительно) 2022 года и отмене запрета на экспорт моркови, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
 
В ведомстве также прокомментировали информацию о задержании 40 вагонов картофеля на таможенном посту "Станция Сарыагаш".
 

При проверке фитосанитарных сертификатов на указанные партии товаров государственными инспекторами Комитета государственной инспекции в АПК выяснилось, что они выданы до введения запрета, в этой связи со стороны Министерства сельского хозяйства РК каких-либо препятствий на вывоз указанных товаров не было. Действия Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК не являлись причиной задержки и не препятствовали вывозу. По мнению Минсельхоза, данные товары должны были быть выпущены с территории РК, в виду соответствия нормам законодательства", - сообщили в ведомстве. 

 
По информации Комитета государственных доходов Минфина РК, вагоны с картофельной продукцией уже убыли с территории Республики Казахстан в Республику Узбекистан.
 
Напомним, что в целях стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары и на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 25 ноября 2021 года принят совместный приказ Министров сельского хозяйства и финансов РК, предусматривающий введение сроком на три месяца запрета на вывоз картофеля и моркови с территории Республики Казахстан.
 

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Премьер подверг критике работу МСХ и акиматов ряда регионов из-за роста цен на продукты

29.01.2022, 17:44 10421
Премьер подверг критике работу МСХ и акиматов ряда регионов из-за роста цен на продукты
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе правительства, на котором были рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения молодежной занятости, сообщила пресс-служба правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отмечается, что больше всего цены на социально значимые продукты питания выросли в столице на 1,5%, Акмолинской области - 1,4%, Актюбинской области - 1,1% и Жамбылской области - 1%. 
 
Глава правительства подверг критике работу акиматов указанных регионов, а также Министерства сельского хозяйства по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам. 
 

Акимы и Министерство сельского хозяйства не сформировали минимальный объем стабфондов, не выделили достаточных средств по "оборотной схеме", слабо проводите контроль над торговыми надбавками. Фактически, работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары пущена на самотек. Ваша задача - обеспечить наше население товарами первой необходимости по доступным ценам", - подчеркнул Смаилов. 

 
Премьер-министр поручил центральным государственным органам и акиматам усилить контроль за ценами по каждому наименованию продуктов питания, обеспечить необходимые обьемы в стабфондах и обеспечить выделение дополнительного финансирования на "оборотную схему".
 

Усиляйте работу региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования и отслеживайте соблюдение объектами розничной торговли допустимого размера торговой надбавки", - сказал Смаилов. 

 
В целях снижения уровня молодежной безработицы глава правительства поручил Министерству труда совместно с министерствами национальной экономики и финансов увеличить продолжительность участия и размера оплаты труда по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место". 
 
Размер оплаты труда по указанным проектам планируется повысить с 20-25 МРП до 30 МРП. Сроки "Молодежной практики" будут увеличены с 6 до 12 месяцев, "Первого рабочего места" - с 12 до 18 месяцев. 
 

Вопросы обучения, профориентации и трудоустройства молодежи требуют повышенного внимания. Соответствующие пункты будут включены в Программу действий правительства на 2022 год", - подчеркнул Смаилов.

 

В Казахстане появится новая программа льготного автокредитования

29.01.2022, 13:35 13731
В Казахстане появится новая программа льготного автокредитования
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - В целях обеспечения доступности для населения автомобилей отечественного производства Министерством прорабатывается вопрос по выделению дополнительных бюджетных средств на программу льготного кредитования автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кроме того, по данным МИИР, будет разработана новая программа льготного автокредитования населения. В данный момент рассматривается несколько вариантов перезапуска программы. 
 

Один из вариантов отличается тем, что в него предлагается дополнительно включить подпрограмму по поддержке многодетных семей, работников силовых структур, медиков и учителей. Также рассматривается вариант с включением подпрограммы "Первый семейный автомобиль", - пояснили в министерстве.

 
Напомним, программа льготного автокредитования заработала в 2015 году. Она рассчитана на 20 лет и основана на "револьверном" кредитовании. Общий лимит финансирования составляет 82 млрд тенге. С момента реализации программы выдано 30 525 займов на 159 млрд тенге с учетом револьверно-возвратных средств. Порядка 80 тысяч человек уже приобрели автомобили отечественного производства.
 
Условия программы льготного автокредитования:
 
  • стоимость 1 единицы легкового автотранспорта составляет не более 15 млн тенге;
  • срок кредитования – не более 7 лет;
  • номинальная ставка вознаграждения для конечного заемщика не должна превышать 4% годовых;
  • при погашении конечным заемщиком займа перед БВУ допускается повторное кредитование покупателей легкового автотранспорта отечественного производства за счет возвращенных средств.
 
На сегодняшний день для приобретения по программе доступны следующие автомобили отечественной сборки: Hyundai, KIA, JAC, Chevrolet, и LADA. 

 

Мангистауские фермеры требуют снизить цену на корма

29.01.2022, 10:45 15806
Мангистауские фермеры требуют снизить цену на корма
АКТАУ. 29 ЯНВАРЯ - Мангистауские фермеры жалуются, что им нечем кормить скот. Сено и отруби подорожали почти в два раза за последние два года, сельчане требуют снизить цену на корма для скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Чтобы животные не погибли от голода, их массово пустили под нож. К середине зимы исчерпали все запасы, а с такими ценами их не восполнить. Фермеры говорят, что меры, которые предприняли власти, уже не спасают ситуацию, сообщает телеканал "Астана". 
 
По словам сельчан, за последние два года стоимость отрубей и сена подскочила в два раза. Сейчас мешок отрубей обходится в 2200 тенге. Требуют снизить до 1000. А цену за тюк сена в 1800 тенге просят сократить до 500. 
 

Сейчас 70% животных умерло. Эти 30% мы должны сохранить. Половину лошадей продал, купил корм и до сих пор в загоне держу, кормлю, теперь у меня не осталось ничего. Если эту цену снизить, даже на сниженный корм нет денег, но хочу снизить", - говорит фермер Адильбек Сагандыков.

 
По словам фермера Киикбая Утетлеуова, на содержание его 200 голов в месяц требуется до двух миллионов тенге. Сельчане хотят, чтобы о их проблемах, наконец услышали в правительстве. 
 

Требуем, чтобы приехал вице-премьер министр господин Скляр и Карашукеев, министр сельского хозяйства. Кроме нашего региона по Казахстану никто так не шумит, как говорится, он должен приехать. Надеемся, он приедет наши требования выполнить", - сказал он. 

 
В акимате заверили, что дефицита кормов, как после прошлогодней засухи, в этом году не будет. Хотя бы потому, что размер субсидирования животноводства в регионе увеличится почти в 6 раз: со 100 до 580 миллионов тенге. Кроме того, на ценообразование положительно скажется и транспортировка. КТЖ предоставило льготный тариф в 75% на перевозку кормов и сена в Мангистаускую область. 
 

На 1907 вагонов, прибывших в регион до сегодняшнего дня, была сделана скидка в размере 855 миллионов тенге. Стоит отметить, что согласно поручению правительства, в текущем году с 24 января по 1 апреля со стороны АО "Казакстан Темір жолы" будет оказан такой же льготный тариф. Эта мера направлена на снижение конечной цены, на сено и корма в ближайшее время", - говорит заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров. 

 
Также для сохранения поголовья скота в минувшем году почти 15 000 голов из региона перевезли на выпас на пастбища соседней Актюбинской области. Еще почти 30 тысяч гектаров для заготовки сена предложила Западно-Казахстанская область. Правда, этим предложением фермеры Мангистау почему-то не воспользовались, говорится в сюжете.

 

В Казахстане продлен срок действия метода зачета НДС

28.01.2022, 13:25 29431
В Казахстане продлен срок действия метода зачета НДС
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - С 1 января 2022 года по некоторым видам товаров отменена льгота в виде уплаты НДС на импорт методом зачета. По другим видам товаров, которые остались в перечне, налоговая льгота продлена до 2025 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации КГД РК, с 1 января 2022 года из перечня товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан, по которым НДС уплачивается методом зачета, исключены:
 
1) пестициды;
 
2) племенные животные всех видов и оборудование для искусственного осеменения; 
 
3) крупный рогатый скот живой.
 

Срок действия статей 427 и 428 Налогового кодекса продлен до 1 января 2025 года", - отметили в ведомстве. 

 
По информации налоговиков, вышеуказанные изменения внесены в статьи 427 и 428 Налогового кодекса, а также в подпункт 4 статьи 2 закона РК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет". 
 

Столичный госаудит выявил нарушения на 117,8 млн тенге в субсидировании перевозчиков

28.01.2022, 12:39 30151
Столичный госаудит выявил нарушения на 117,8 млн тенге в субсидировании перевозчиков
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Ревизионной комиссией по Нур-Султану проведен аудит по нарушениям, выявленным Счетным комитетом за исполнением республиканского бюджета в рамках субсидирования убытков перевозчиков. Установлены финансовые нарушения при использовании бюджетных средств на общую сумму 117,8 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В октябре 2020 года Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета проведен государственный аудит эффективности планирования и использования трансфертов общего характера и целевых трансфертов, передаваемых из республиканского бюджета в областные, и средств, направленных на антикризисные меры.
 

В ходе аудита выявлено, что в нарушение постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и главных государственных санитарных врачей областей акиматами отдельных регионов (управлениями пассажирского транспорта и автомобильных дорог) не обеспечено приостановление местных пассажирских перевозок железнодорожных и автотранспортных (межрайонные, междугородние, внутриобластные) сообщений, по которым в результате выплачены субсидии", - говорится в сообщении пресс-службы Счетного комитета.

 
В связи с этим ревизионным комиссиям было поручено провести государственный аудит по вопросу обоснованности финансирования и целевого использования бюджетных средств, выделенных в период чрезвычайного положения на субсидирование убытков перевозчиков.
 

В целом по итогам аудиторского мероприятия установлены финансовые нарушения бюджетного и иного законодательства при использовании бюджетных средств на общую сумму 117,8 млн тенге, из них подлежащие восстановлению - 85,9 млн (восстановлено в ходе аудита 60,5 млн), возмещению - 31,9 млн (возмещено в ходе аудита 5,1 млн). Кроме того, выявлены 55 процедурных нарушений и 24 системных",- проинформировали в ведомстве.

 
Также сообщается, что в уполномоченные органы для возбуждения административного производства переданы материалы по пяти фактам по нарушению законодательства о государственных закупках и бухгалтерского учета.
 
Кроме того, итогам аудита направлены материалы аудита в правоохранительные органы Нур-Султана по шести фактам нарушений, указывающих на наличие коррупционных рисков.
 

Сроки взимания утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию перенесены до 1 января 2023 года

28.01.2022, 12:29 30446
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Министерствами экологии, геологии и природных ресурсов и индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан проводится работа по переносу сроков взимания утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию до 1 января 2023 года. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

27 января обсуждены вопросы пересмотра ставок (коэффициентов) утилизационного сбора на кабельно-проводниковую продукцию. Члены рабочей группы были информированы, что в настоящее время министерствами экологии, геологии и природных ресурсов и индустрии и инфраструктурного развития РК проводится работа по переносу сроков взимания утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию до 1 января 2023 года", - сообщил Брекешев. 

 
Данное решение принято в ходе обсуждения с импортерами и производителями кабельно-проводниковой продукции. 

 

Заключением НПП "Атамекен" предложены поправки в правила стимулирования и в методику расчета утилизационного платежа. Минэкологией разработан соответствующий проект приказа, который находится на согласовании в государственных органах", - проинформировали в пресс-службе правительства РК.

 
Ранее в АО "Жасыл даму" сообщили о временной приостановке приема утильплатежей.
 

"Жасыл даму" временно прекратил прием утильплатежей

28.01.2022, 11:13 32051
"Жасыл даму" временно прекратил прием утильплатежей
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В АО "Жасыл Даму" сообщили о временной приостановке приема утилизационных сборов в связи с проверками в отношении ТОО "Опепатор РОП", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе АО "Жасыл Даму", в связи с проведением компетентными органами проверочных мероприятий в отношении ТОО "Оператор РОП", а также незавершением процесса передачи функции по администрированию расширенных обязательств производителей от прежнего оператора в управление Жасыл Даму временно прекращено оказание следующих услуг: 
 
  • прием утилизационных платежей;
  • прием ВЭТС/ВЭССХТ;
  • выплата компенсации за сдачу на утилизацию старой техники;
  • субсидирование сборщиков, транспортировщиков и переработчиков отходов;
  • другие виды, предусмотренные Экологическим кодексом.
 

Со своей стороны заверяем, что после завершения всех организационных и юридических процессов, получения полного доступа к серверному программному обеспечению АО "Жасыл Даму" будут исполнены все обязательства. Сделать это сейчас не представляется возможным по независящим от нас причинам", - говорится в сообщении.

 
О начале работ информационных систем будет сообщено дополнительно.
 
Напомним, президент Токаев заявил, что утилизационным сбором должна заниматься государственная организация. 
 
18 января постановлением правителства деятельность ТОО "Оператор РОП" по утильсбору прекращена. Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму".
 
26 января стало известно о задержании председателя правления ТОО "Оператор РОП" и вице-министра экологии. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемые арестованы на два месяца.
 

Для расследования фактов мародерства в Алматы привлечены 33 судэксперта

28.01.2022, 10:11 28786
АЛМАТЫ. 28 ЯНВАРЯ - В Алматы работают 33 судебных эксперта в рамках расследования погромов и случаев мародерства во время январских событий, сообщили в пресс-службе премьер-министра Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы правительства, экспертизу в Алматы осуществляют 19 местных и 14 прикомандированных из других регионов специалистов. Таким образом, отметили в ведомстве, нагрузка на судебных экспертов в пределах нормы, случаев волокиты и просрочек нет. 
 
В целом в Алматы проводится экспертиза по пяти направлениям: строительная, товароведческая, пожаро-техническая, баллистическая и экономическая. 
 
По поручению премьер-министра Алихана Смаилова в целях оперативного расследования Министерством юстиции дополнительно создан резерв из 68 судебных экспертов, большинство из которых специализируются на экономической экспертизе. 
 
С 31 января 2021 года часть специалистов из резерва будет направлена в регион. Остальных привлекут к работе по мере назначения судебной экспертизы соответствующими органами. 
 
В пресс-службе добавили, что аналогичная экспертная работа проводится в Шымкенте, а также в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.
 

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