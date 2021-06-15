В Казахстане ввели дифференцированные предельные ставки по кредитам

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ввело дифференцированные предельные значения ставок вознаграждения в зависимости от типа кредитной организации и вида займа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее постановление правления агентства №49 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности" принято 15 марта 2021 года.

В АРРФР напомнили, что с 2011 года годовая эффективная ставка (ГЭСВ) по всем видам банковских займов и микрокредитов была единой и составляла 56%.

С принятием постановления предельные ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам дифференцированы:

- по беззалоговым банковским займам предельное значение ГЭСВ сохранено на уровне 56%;

- по залоговым банковским займам предельное значение ГЭСВ снижено с 56% до 40%;

- по ипотечным жилищным займам предельное значение ГЭСВ снижено с 56% до 25%;

- по микрокредитам (залоговые и беззалоговые) предельное значение ГЭСВ сохранено на уровне 56%;

- по залоговым микрокредитам, выдаваемым на срок до 45 дней и на сумму до 50 МРП, предельное значение номинальной ставки вознаграждения снижено с 30% до 20%.

ГЭСВ - это ставка вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальная стоимость) по услугам банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность.

В расчет ГЭСВ по займу включаются платежи клиента по основному долгу и вознаграждению, а также комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, в том числе:

1) платежи клиента в пользу страховой организации, если выгодоприобретателем по договору страхования в случае наступления страхового случая выступает кредитная организация;

2) платежи клиента гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества;

3) платежи клиента в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги кредитной организации по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых клиентами, на соответствие условиям выдачи займа, передаче документов клиентов банку, приему платежей и переводов от клиентов в счет погашения займов.

Расчет ГЭСВ осуществляется в соответствии с постановлениями правления Национального банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года №137 и от 26 ноября 2019 года №208. Перечень взимаемых с клиента комиссий и платежей утвержден постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 218). Превышение банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, предельных размеров ставок вознаграждения влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. Потребители финансовых услуг могут самостоятельно рассчитать и проверить значение ГЭСВ по займу на сайте АРРФР ", - напомнили в пресс-службе агентства.

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