В Казахстане выдали первую гарантию на реализацию инвестпроекта в АПК

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Механизм гарантирования кредитов банков второго уровня, разработанный Министерством сельского хозяйства, введен в действие. В Западно-Казахстанской области выдана первая гарантия на банковский кредит для реализации инвестиционного проекта в аграрной отрасли, передает Kazakhstan Today.

Предприниматель из Казталовского района Западно-Казахстанской области Сергей Горовой год назад открыл откормочную площадку на 5 тысяч голов. Кредит был предоставлен Аграрной кредитной корпорацией. Для полноценной работы откормочника требовались дополнительные инвестиции. Залогов для получения кредита у предпринимателя не хватило, и он обратился в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

Мы получили заем на 850 млн тенге в АКК, но этих средств было недостаточно. В этом году через банк нам одобрили кредит на 1,3 млрд тенге, половину залогового обеспечения внес Фонд в виде гарантии. Этих средств хватит на успешную реализацию проекта", - сказал Сергей Горовой.

Напомним, оператором гарантирования кредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями и кредитными товариществами по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", а также банками второго уровня для реализации инвестиционных проектов в сфере АПК, является Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства (ФФПСХ).

Основным критерием для получения гарантии от фонда являются условия банковского кредитования. Так, сумма кредита не должна превышать 3 миллиарда тенге, срок кредита - не более 10 лет, ставка вознаграждения - не выше 17 % годовых. Сельхозтоваропроизводитель оплачивает комиссию за гарантирование в размере 0,1 % от суммы кредита.

Гарантирование предоставляется бизнес-субъектам для реализации инвестиционных проектов по всем видам деятельности в агропромышленном комплексе, а также деятельности по производству продуктов питания.

Фонд предоставляет гарантии до 50% от суммы кредита. Размер гарантии по приоритетным инвестиционным проектам до ввода проекта составит до 85%, после ввода в эксплуатацию - до 50%. Приоритетными являются инвестпроекты по созданию и развитию молочно-товарных ферм, развитию мясного птицеводства, интенсивного садоводства, теплиц, выращиванию сахарной свеклы и производству свекловичного сахара, круп, растительного масла и масложировой продукции, переработке овощей и фруктов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства