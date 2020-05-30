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В Казахстане выделили 1 млрд тенге на борьбу с саранчой

29.05.2020, 14:01 7399
В Казахстане выделили 1 млрд тенге на борьбу с саранчой
Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане выделили 1 млрд тенге на борьбу с саранчой, масштабное распространение которой наблюдается в ряде стран, передает корреспондент агентства.
 

В Казахстане в текущем году ожидается распространение стадных саранчовых вредителей на площади 554 тыс. гектаров, в том числе итальянского пруса - 295,9 тыс. гектаров, азиатской саранчи - 164,2 тыс. гектаров и мароккской саранчи - 93,9 тыс. гектаров. Кроме того, распространение нестадных саранчовых прогнозируется на площади 266 тыс. гектаров", - сообщил сегодня на брифинге председатель Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Алмабек Марс.

 
Он уточнил, что на борьбу со стадными саранчовыми из республиканского бюджета выделено порядка 1 млрд тенге. Это позволило закупить пестициды и услуги по проведению химической обработки на всю прогнозируемую площадь. 
 
Также для борьбы с нестадными саранчовыми из местных бюджетов выделено 555 млн тенге. Кроме того, на центральном складе имеется запас пестицидов для борьбы с саранчовыми вредителями в объеме 47 тыс. литров для обработки 525 тыс. гектаров. Мероприятия по обработке полей уже ведутся.
 

Работы идут своевременно. Распространение развития саранчи мы ожидаем, но в пределах прогнозируемой площади, которую мы уже спланировали. Особую озабоченность по регионам у нас на сегодняшний день вызывают Западно-Казахстанская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области, где будет уделено особое внимание проведению мероприятий", - проинформировал Алмабек Марс.

 
По его словам, в настоящее время в Африке, Пакистане, Афганистане и других странах наблюдается крупнейшее за последние 25 лет нашествие саранчи. В ООН опасаются, что активность насекомых приведет к гибели урожая, животных и, как следствие, массовому голоду во многих странах.
 

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