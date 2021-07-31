В Казахстане выросла среднемесячная зарплата

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В ІІ квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 251 508 тенге. Об этом сообщает Бюро национальной статистики Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020 года составил 118,6%, реальной - 110,4%", - говорится в сообщении Бюро национальной статистики РК.

Отмечается, что в отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в финансовой и страховой деятельности - 472,5 тыс. тенге (в 1,9 раза выше среднереспубликанского уровня), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 461,8 тыс. тенге (в 1,8 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - 356,7 тыс. тенге (в 1,4 раза), в сфере информации и связи - 338,6 тыс. тенге (в 1,3 раза соответственно).

Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства - 145,6 тыс. тенге и водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 146,5 тыс. тенге", - уточнили в ведомстве.

В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 398,5 тыс. тенге, что в 1,6 раза выше среднереспубликанского показателя. В Северо-Казахстанской области ее величина составила 189,8 тыс. тенге, что на 24,5% ниже среднего уровня по стране.

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