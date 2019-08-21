Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане выявлены ценовые сговоры при реализации хлеба, молока, сахара и мяса птицы. В результате проверок субъекты торговли оштрафованы почти на 4 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня министр национальной экономики Руслан Даленов, у госорганов имеются все инструменты для выявления посреднических операций и сговоров в ценообразовании.

С начала года Комитетом по конкуренции проведено семь расследований в отношении 11 субъектов: на рынке реализации хлеба, молочной продукции, сахара, мяса кур. К административной ответственности привлечены, то есть, оштрафованы, 4 субъекта на сумму почти 4 млн тенге, изъят монопольный доход в размере 6 млн тенге. По остальным субъектам дела находятся на рассмотрении в административном суде", - цитирует Даленова Kazpravda.kz .

По словам министра, мониторинг цен на продукты в стране ведется на постоянной основе.

Работу такую ведем постоянно. Мониторим, где есть искажение цены. Для проверки жалоб мы выходим. Все цены мы держим на контроле, мониторинг ситуации мы проводим", - добавил глава МНЭ.

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