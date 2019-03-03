Астана. 19 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за год цены на отопление и газ выросли на 4%, на уголь и дрова - на 18% и 9%, передает Kazakhstan Today со ссылкой на ranking.kz





По данным портала, тариф на центральное отопление к концу сентября 2018 года составил 4 тыс. тенге за 1 Гкал - это на 4,1% больше, чем годом ранее. Стоимость природного газа, транспортируемого по распределительным сетям, выросла на 4,2%, до 18,9 тенге за 1 кубометр. Розничные цены на уголь и дрова, которые также используются для отопления жилых помещений, поднялись еще заметнее.





К концу сентября 1 тонна угля стоила уже 12,9 тыс. тенге, то есть сразу на 17,5% больше, чем год назад. Кубометр дров подорожал за год на 9,3%, до 6 тыс. тенге. Самые высокие цены среди крупных городов и мегаполисов страны на уголь в Уральске - 17,5 тыс. тенге за 1 тонну, и Шымкенте - 16 тыс. тенге. Самые высокие цены на дрова в Астане - 12,7 тыс. тенге за кубометр, и Кызылорде - 9,2 тыс тенге. Самые высокие тарифы на центральное отопление в Шымкенте - 6,8 тыс. тенге за гигакалорию и Алматы - 6,6 тыс тенге. Самый дорогой тариф на природный газ также в Шымкенте и Алматы - 34,5 тенге и 34,1 тенге за 1 кубометр, соответственно", - сообщили аналитики.





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