АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане за год хлеб подорожал сразу на 6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В целом в производстве хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий наблюдается спад, сообщает Energyprom.kz

Объём производства хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий в первом полугодии текущего года составил 111 млрд тенге — на 11,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (ИПП - 88,2%).

В натуральном выражении наибольшее сокращение производства было отмечено по свежему хлебу - на 21,3%, до 266,6 тыс. тонн. Уменьшился также выпуск макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий - на 17,9%, до 75,6 тыс. тонн. Производство пирожных и кондитерских изделий недлительного хранения сократилось на 17,7%, до 13,9 тыс. тонн.

Незначительный рост продемонстрировал лишь выпуск сухарей и печенья, кондитерских изделий и пирожных длительного хранения - на 0,8%, до 56,5 тыс. тонн.

При этом цены на хлеб выросли сразу на 5,9% за год. Больше всего подорожал ржано-пшеничный хлеб - на 9,2%. Макаронные изделия выросли в цене на 10,3%, из них значительнее всего - на 11,6% - лапша.

Булочные и мучные кондитерские изделия подорожали на 8,2%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства