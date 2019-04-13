В Казахстане за март цены на новое жилье повысились на 0,3%

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья выросли на 0,3%, передает Kazakhstan Today.

"В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 0,4%, продажи нового - на 0,3%, перепродажи неблагоустроенного - на 0,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась на уровне предыдущего месяца", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В марте 2019 года средняя цена продажи нового жилья составила 278 242 тенге за квадратный метр, перепродажи благоустроенного жилья - 190 593 тенге за квадратный метр, перепродажи неблагоустроенного - 119 309 тенге за квадратный метр. Арендная плата за благоустроенное жилье - 1431 тенге за квадратный метр.

По информации статведомства, в марте 2019 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 19 132 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 4,5%.

Наибольшее количество сделок в марте было зарегистрировано в Алматы (3586), Нур-Султане (2415), Карагандинской области (1795).

Количество сделок купли-продажи жилья за январь - март 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 16% и составило 59 057.

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