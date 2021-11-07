В Казахстане за неделю зафиксирован нулевой рост цен на продукты питания

НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - В Казахстане за неделю зафиксирован нулевой рост цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщили в ходе совещания, прошедшего под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, в Цифровом офисе правительства с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшую неделю по республике общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер отмечается снижение цен на морковь (-3,1%), лук (-2,2%), картофель (-0,8%). Цены на творог, масло подсолнечное, рис и соль не изменились.

Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 46,6 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 93,2%. Эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 6 уведомлений по признакам злоупотребления доминирующим положением в части применения разных цен: в Северо-Казахстанской области производителям куриных яиц, в Нур-Султане - оптовому поставщику куриных яиц, в Актюбинской области - оптовому поставщику мяса кур, за антиконкурентные согласованные действия в части поддержания цен - производителям куриных яиц в Алматинской области.

Заключены 4 акта антимонопольного комплаенса с производителями и торговыми сетями в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. В целом, по республике заключено 139 актов антимонопольного комплаенса.

Вынесено 6 предостережений по Западно-Казахстанской области о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства за публичное заявление о возможном повышении цен производителям мяса и яиц кур, хлеба и муки, макаронных изделий.

По предварительным данным, усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны птицефабрик. За повторные нарушения в течение одного календарного года с момента вынесения уведомлений будут проведены расследования.

Премьер-министр поручил акимам регионов осуществлять контроль цен и принимать соответствующие оперативные меры по каждой позиции социально значимых продуктов питания, в ручном режиме обеспечить своевременные поставки продовольственных товаров на полки магазинов для избежания роста цен.

С учетом завершения сбора урожая и приближающихся праздников акиматам поручено в недельный срок довести обеспеченность регионов мукой до 100%, пополнить запасы по основным овощам в соответствии с ранее утвержденными нормативами, а также обеспечить заключение договоров форвардных закупок между торговыми сетями и производителями без посреднических звеньев, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.