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В Казахстане за ноябрь цены производителей промпродукции повысились на 5,5%

03.12.2021, 09:01 70228
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - В Казахстане в ноябре текущего года по сравнению с октябрем цены отечественных производителей промышленной продукции повысились на 5,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в горнодобывающей отрасли отмечено увеличение цен на нефть на 8,2%, металлические руды - на 8%, газ природный - на 3%.
 
В обрабатывающей цены стали выше на ферросплавы на 6,4%, медь - на 4,8%, свинец - на 4,4%, алюминий - на 3,3%, благородные металлы - на 2,6%. На прокат черных металлов - ниже на 2,6%. Из нефтепродуктов мазут подорожал на 12%, пропан и бутан сжиженные - на 6,6%, бензин - на 3,6%, топливо дизельное - на 1,1%.
 
Из продуктов питания у производителей цены повысились на макаронные изделия - на 4,7%, хлеб - на 4,4%, крупы - на 2,9%, муку пшеничную - на 2,6%, сахар - на 2%, масло растительное - на 1%, мясо птицы - на 0,8%, молочные продукты - на 0,7%. На мясо скота - снизились на 1,3%, чай - на 0,7%.
 
В электроснабжении и водоснабжении цены повысились на услуги по распределению воды - на 0,7%, на электроэнергию, включая услуги по ее распределению - на 0,5%.

Напомним, инфляция в Казахстане в ноябре составила 0,7%, с начала года - 7,8%. В Казахстане цены на продовольственные товары с октября по ноябрь повысились на 0,9%, непродовольственные товары - на 1%, платные услуги - на 0,3%.
 

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Выявлены признаки ценового сговора на рынке рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях

04.12.2021, 12:07 1486
Выявлены признаки ценового сговора на рынке рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Выявлены признаки ценового сговора на рынке рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции направило 6 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением в адрес субъектов рынка рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях", - сообщили на совещании с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина. 

 
Сообщается, что было заключено 23 акта антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15% до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областях. 
 
В целом, по республике заключено 183 акта антимонопольного комплаенса. 
 
Участники совещания сообщили, что нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК пятую неделю подряд. В ноябре текущего года за счет принятых мер темпы роста продовольственной инфляции в годовом выражении снижены на 0,4 процентных пункта до 0,9%, а общей инфляции – на 0,2 п.п. до 8,7%.
 
В 15 регионах роста цен не зафиксировано, в 3 регионах наблюдается снижение цен: в Нур-Султане – на 0,2%, в Павлодарской и Мангистауской областях – на 0,1%. 
 
Пятую неделю подряд отмечается снижение цен на гречку (-0,6%), сахар, морковь, мясо кур и рис (-0,1%). По остальным продуктам цены стабильны. Целевой уровень финансирования "оборотной схемы" по стране обеспечен на 99,4%. Поставленные задачи по "оборотной схеме" полностью выполнены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях. 
 
Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания путем использования всех действующих инструментов. Акиматам регионов дано поручение активизировать формирование пятимесячного запаса продовольствия в стабилизационных фондах, установление предельных цен на продукты питания, а также деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем.

 

Застройщики Казахстана прогнозируют обвал строительного рынка

04.12.2021, 10:48 3754
Застройщики Казахстана прогнозируют обвал строительного рынка
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Обвал строительного рынка и банкротство строительных компаний пророчат Казахстану отечественные застройщики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Застройщики говорят, что на возведение жилых домов может просто не хватить денег. Все потому, что строительные материалы стремительно дорожают. Только по официальным данным, с начала года цены поднялись на 30%, сообщает телеканал "Астана". 
 
Председатель ассоциации застройщиков Карагандинской области Толеген Ашимов за десятки лет работы на рынке видел многое, но сейчас ситуация почти тупиковая, считает специалист. Строители столкнулись с тотальным удорожанием материалов. Это ставит под угрозу возведение многих объектов, поскольку цены на квадратные метры зафиксированы и почти не корректируются. 
 

Сейчас подрядчики не будут укладываться, появится масса объектов незавершенного строительства. Нормативная цена быстро не может реагировать на изменение рынка. Надо перейти на текущие рыночные цены, цены на жилье будут расти, но упрутся в платежеспособность населения и это может привести к обвалу строительного рынка и банкротствам", - сказал он. 

 
Перейти на работу по текущим рыночным ценам застройщики просят государство давно, но ситуация не меняется годами. Впрочем, "застряли в прошлом" и проектировщики: они упорно пользуются материалами, которые иногда экономически не выгодны, утверждают местные производители теплоблоков. 
 

У нас существует проблема в Казахстане, в частности в нашем регионе, это инертность наших проектных компаний. Они очень сложно с пристрастием подходят к материалу, он новый для них. Хотя Россия и Европа применяет их почти 50 лет. Мы готовы участвовать в проектах, но государство не приходило с предложениями", - говорит директор предприятия по изготовлению теплоблоков Ирина Савченко. 

 
Эксперты видят выход в открытии новых компаний по производству стройматериалов. Возводить дома для населения должно быть выгодно. А насыщенный рынок откорректирует цены.
 

Доступное жилье можно сделать только с недорогими материалами. Те же производства, которые производят строительные материалы, им нужно делать преференции. Где-то по налогам сделать уменьшение. Много возможностей административно поддержать и помочь. Суть порой не в налогах, а чтоб была в реализации поддержка", - сказал экономист Бекнур Кисиков. 

 
А пока даже местные производители вслед за удорожанием импортных материалов, вынуждены повышать свои расценки. Только теплоблоки за год подорожали на 40%. Хотя сырье закупали частично в России и в Казахстане, отмечают предприниматели. 
 
Представители сферы сходятся в одном: комитету по делам строительства пора разработать новую стратегию по регулированию рынка. Поскольку миллионы казахстанцев по-прежнему остро нуждаются в собственном жилье, говорится в сюжете.

 

ЕНПФ будет ежегодно пересматривать порог достаточности для досрочного снятия пенсионных

03.12.2021, 21:50 71713
ЕНПФ будет ежегодно пересматривать порог достаточности для досрочного снятия пенсионных
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Жанат Курманов объяснил ряд нюансов, связанных с изменением порога достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Если говорить о количестве лиц, которые смогут в 2022 году, по нашим оценкам, воспользоваться своими пенсионными накоплениями, их число составит около 582 тысяч человек. Общая сумма накоплений, доступная для изъятия, составит около 900 миллиардов тенге", - рассказал Жанат Курманов.

 
Он добавил, что пороги минимальной достаточности будут пересматриваться ежегодно.
 

С января 2021 года наши граждане получили право использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, на лечение, на перевод в управляющие компании. И предполагается, что с учетом изменения социальных параметров эти пороги минимальной достаточности каждый год в соответствии с той методикой, которая утверждена постановлением правительства, должны пересчитываться. Такой расчет будет производиться с 1 января 2022 года и с учетом изменения социальных параметров", - уточнил председатель правления ЕНПФ.

 
По его словам, это коснется работающих граждан, отчисляющих обязательные пенсионные взносы. На действующих пенсионеров, а также на тех, кто выходит на пенсию по возрасту, это не повлияет.
 
Стоит отметить, что новые пороги минимальной достаточности для пенсионных накоплений будут действовать после Нового года. До конца года казахстанцы смогут воспользоваться излишками пенсионных накоплений по действующим порогам, если успеют до конца года подать заявление. 
 
ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств.
 

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