В Казахстане за ноябрь цены производителей промпродукции повысились на 5,5%

НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - В Казахстане в ноябре текущего года по сравнению с октябрем цены отечественных производителей промышленной продукции повысились на 5,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в горнодобывающей отрасли отмечено увеличение цен на нефть на 8,2%, металлические руды - на 8%, газ природный - на 3%.

В обрабатывающей цены стали выше на ферросплавы на 6,4%, медь - на 4,8%, свинец - на 4,4%, алюминий - на 3,3%, благородные металлы - на 2,6%. На прокат черных металлов - ниже на 2,6%. Из нефтепродуктов мазут подорожал на 12%, пропан и бутан сжиженные - на 6,6%, бензин - на 3,6%, топливо дизельное - на 1,1%.

Из продуктов питания у производителей цены повысились на макаронные изделия - на 4,7%, хлеб - на 4,4%, крупы - на 2,9%, муку пшеничную - на 2,6%, сахар - на 2%, масло растительное - на 1%, мясо птицы - на 0,8%, молочные продукты - на 0,7%. На мясо скота - снизились на 1,3%, чай - на 0,7%.

В электроснабжении и водоснабжении цены повысились на услуги по распределению воды - на 0,7%, на электроэнергию, включая услуги по ее распределению - на 0,5%.



