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В Казахстане за первый квартал объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3%

12.05.2021 6427
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина с докладом об итогах социально-экономического роста РК за январь - апрель 2021 года выступил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В первом квартале объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3% и составил 831,2 млрд тенге.
 

Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 3,2%. Отмечен высокий рост по производству мяса в живом весе на 5,3%, молока - на 3,4%", - сообщил С. Омаров.

 
При этом продукции растениеводства произведено на 44,8 млрд тенге, ИФО на уровне 100%. Данный объем обеспечен за счет выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте. 
 
В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в 4 областях: Акмолинской - 114%, Карагандинской - 104,5%, Павлодарской - 104,1% и Жамбылской - 103,1%. 
 
Производство продуктов питания за указанный период выросло на 3,9% и составило 673,6 млрд тенге. 
 
При этом отмечается рост производства свекловичного сахара на 28,9%, переработанного риса на 23,7%, масла сливочного на 23,3%, крупы на 21,7%, масла растительного на 15%, муки на 11,4%, сыра и творога на 9,6%, молока обработанного на 3,7%. 
 
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 66,1% и составил 163,2 млрд тенге, производства продуктов питания на 37,3% и составил 28,4 млрд тенге. 
 

В целом министерством принимаются все необходимые меры, которые позволят достичь запланированных результатов", - заключил министр сельского хозяйства.

 

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