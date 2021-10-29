В Казахстане за пять лет введут в оборот 600 тыс. гектаров орошаемых земель

НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - В Казахстане в настоящее время площадь орошаемых земель составляет 1,6 млн гектаров, и до 2026 года планируется ввести в оборот еще 600 тыс. гектаров, что позволит увеличить производство сельхозкультур, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В республиканской собственности находятся 3448 оросительных каналов протяженностью 21 478 километров, из которых 11 881 километр - в неудовлетворительном состоянии. Это является основной причиной высоких потерь при транспортировке воды до конечных потребителей, сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, отвечая на запрос депутатов мажилиса.

По словам вице-премьера, в настоящее время площадь орошаемых земель составляет 1,6 млн гектаров. В рамках предвыборной программы партии Nur Otan "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" в период 2021-2025 годы планируется ввести в оборот 600 тыс. гектаров. Из них на 400 тыс. гектарах предусматривается восстановление ирригационной сети, на 200 тыс. гектарах - строительство новых оросительных систем. Таким образом, площадь орошаемых земель будет доведена до 2,2 млн гектаров.

Далее, с 2025 по 2030 годы будет введено в оборот 800 тыс. гектаров новых орошаемых земель. В соответствии с посланием главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2021 года, будет реконструировано не менее 120 каналов протяженностью 2300 километров в 7 областях (Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской), общей подвешенной площадью орошаемых земель 976 тыс. гектаров, и построено 9 новых водохранилищ в 6 областях (Акмолинской - 1, Алматинской - 1, Жамбылской - 3, Западно-Казахстанской - 2, Кызылординской - 1, Туркестанской - 1) с общим объемом накопления 1,7 млрд кубометров воды", - проинформировал Роман Скляр.

Он также отметил, что в целях экономии водных ресурсов при транспортировке и распределении планируется внедрение цифровизации. К 2025 году будет оцифровано 212 основных магистральных и межхозяйственных каналов с суммарным водозабором 7,7 кубического километра на орошаемой площади 497 тыс. гектаров. Данные меры позволят сократить перерасход воды на 1,2 кубического километра ежегодно.

Кроме того, планируются меры стимулирования увеличения объемов орошаемых земель с внедрением влагосберегающих технологий. По итогам 2020 года, общий водозабор на регулярное орошение составил 12,1 кубического километра, из которых 11,8 кубокилометра приходятся на 4 южные области: Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую с площадью орошения 1,25 млн гектаров. То есть на эти регионы приходится 97% от всего водозабора на орошение и 78% от всей орошаемой площади по стране. При этом на 1 января 2021 года площадь, охваченная водосберегающими технологиями по республике, составила 248 тыс. гектаров, из них в южном регионе из 1,25 млн гектаров внедрено всего лишь на 5,4% от всей площади орошения, или 67,7 тыс. гектаров.

Согласно Нацпроекту по развитию АПК, к 2025 году планируется доведение площадей, охваченных водосберегающими технологиями, до 450 тыс. гектаров. Данные меры позволят ежегодно экономить воду в объеме 1,5 кубического километра.

Чтобы стимулировать работников сельского хозяйства к переходу на применение водосберегающих технологий, Минсельхоз осуществляет поддержку в виде инвестиционного субсидирования, которое предусматривает возмещение 50% от понесенных затрат на приобретение современных систем орошения, подведения всей необходимой инфраструктуры. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос по увеличению доли инвестиционного субсидирования.