Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за счет частных инвестиций построят 15 крупных многопрофильных областных больниц, передает Kazakhstan Today.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в последние три года отмечается стабильный рост инвестиций, вложений, капитальных затрат в сферу здравоохранения. 50% средств, которые вкладываются в здравоохранение, - это негосударственные инвестиции.

"Хотел бы отметить, что сейчас у нас есть четкий план, какие проекты строятся за счет республиканского бюджета, какие за счет местного и какие за счет частных инвестиций. Местный бюджет в основном строит небольшие объекты - фельдшерско-акушерские пункты на селе. Крупные объекты, такие как районные, городские больницы и поликлиники, строятся за счет республиканского бюджета", - сказал министр.

По его словам, в текущем году планируется завершить ввод в эксплуатацию многопрофильной детской больницы в Караганде, областной детской больницы в Усть-Каменогорске, а также перинатального центра в Актобе. Также продолжается строительство Национального научного онкоцентра в Нур-Султане. Первый этап строительства основного корпуса планируется завершить к концу следующего года.

Биртанов сообщил, что в рамках реализации поручения Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева запланировано строительство порядка 25 объектов здравоохранения. В первую очередь, это центральные, районные больницы и поликлиники со 100%-ным износом. По 15 объектам разрабатывается проектно-сметная документация.

То есть те объекты, которые полностью изношены, к сожалению, у нас таких много, будут построены за счет государства. Что касается частных инвестиций, в первую очередь это 15 крупных многопрофильных областных больниц, это очень большие проекты, очень дорогие. В связи с тем что их необходимо строить взамен старых больниц, мы привлекаем здесь международные компании для того, чтобы были технологии, современное строительство и оборудование ", - сказал Е. Биртанов.

Два проекта находятся уже на стадии запуска. Первый проект - строительство многопрофильной больницы в Петропавловске, взамен семи устаревших больниц строится одна. Второй проект - строительство многопрофильной больницы в Туркестане. По этим объектам подписаны меморандумы с частным инвестором. В следующем году начнется их реализация.

Министр отметил, что частные инвестиции активно привлекаются также по линии закупа медицинского оборудования. К примеру, в Алматы частные турецкие инвесторы на базе Института онкологии и радиологии открыли Центр позитронно-эмиссионной томографии, который позволяет очень точно и детально диагностировать онкологические заболевания. Услуги здесь оказываются бесплатно. Как подчеркнул глава Минздрава, в этом суть принципа ГЧП: частник инвестирует, за услуги платит государство. Таким образом осуществляется возврат инвестиций.

Кроме того, открылся Центр томотерапии в Нур-Султане, в который было вложено порядка 2,5 млрд тенге частных инвестиций. Все услуги в Центре оказываются бесплатно, за счет бюджета.

Акимат Карагандинской области прорабатывает ГЧП-проекты по Центру позитронно-эмиссионной томографии и Центру лучевой терапии на базе Карагандинской области.

Когда мы увеличиваем объемы финансирования и расширяем перечень услуг, повышаем объем возмещения. Параллельно идет рост интереса со стороны частных инвесторов. Фактически реабилитационный сектор полностью заходит в частный сектор. То есть мы уже не тратим на стройку, мы тратим на услуги. Мы предполагаем до 2026 года 1,5 трлн тенге инвестиций в сектор здравоохранения привлечь. Из них 60% - частных инвесторов", - заключил министр здравоохранения.

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