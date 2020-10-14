В Казахстане за сентябрь на 2,2 пункта вырос индекс деловой активности

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане индекс деловой активности в сентябре вырос сразу на 2,2 пункта - до 47,6, передает Kazakhstan Today.

Индекс деловой активности формируется на основе опроса предприятий об их текущих показателях и ожиданиях по их изменениям в будущем. В прошлом месяце в опросе приняли участие 450 предприятий в сфере строительства, промышленности и услуг. Оживление экономической активности в реальном секторе наблюдается в строительстве, где индекс повысился на 5,5 пункта, в сфере услуг рост зафиксирован на 3,1 пункта. В промышленности из-за уменьшения новых заказов индекс снизился на 0,5 пункта", - сказал директор департамента денежно-кредитной политики НБРК Жандос Шаймарданов.

По его словам, в разрезе регионов в прошлом месяце заметное улучшение индекса деловой активности отмечено в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Нур-Султане. Наибольшее его снижение наблюдается в Алматинской и Кызылординской областях.

Индекс бизнес-климата в сентябре впервые за последние шесть месяцев перешел в положительную зону и достиг 2,0. Респонденты отмечают улучшение текущих условий ведения бизнеса и ожидают в октябре дальнейшего роста показателя до 4,5.

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